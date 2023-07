Reichert zurück zu ihren Wurzeln: drei Rennen in vier Tagen

Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Straße stellte sich die Wolkersdorferin Alina Reichert noch in den Dienst ihres Teams Cookina Graz, das sowohl im Einzelzeitfahren als auch im Straßenrennen den Sieg davontrug. Jetzt wechselte die 26-Jährige wieder zurück zu ihren Ursprüngen oder besser gesagt ihren Wurzeln – dem Mountainbike. Und das auch nicht zu knapp, die Weinviertlerin bestritt gleich drei Rennen in vier Tagen...

Zunächst war das Zweiradtalent beim Hillclimb in Brixen im Thale in Tirol am Start, der auch zur „KitzAlpBike“ zählt. Auf der 5,5 Kilometer langen Strecke mit 500 Höhenmetern wurde sie Zweite in der Elite-Klasse hinter Anna Plattner. „Mit dem Rennen an sich bin ich recht zufrieden, vor allem, weil ich meine Zeit von vor zwei Jahren um über eine Minute verbessern konnte“, resümierte die Wolkersdorferin. Gesamt wurde sie Dritte, da Reichert den Zielsprint gegen die Engländerin Amalie Cooper verlor, die nicht Teil der der nationalen Eliteklasse ist.

Zwei Tage später ging es dann zum „Biberg Auffiradler“ bei Saalfelden in Salzburg. Dort schnappte sich Reichert auf der Strecke mit 5,5 Kilo- und 700 Höhenmetern sogar den Sieg, „auch wenn es am Ende so richtig steil wurde“.

In Kitzbühel war es regnerisch und eisig

Keine 24 Stunden später stand dann der „KitzAlpBike“- Marathon auf dem Programm, bei dem Reichert mit ihrer Teamkollegin Karoline Neumüller über die Extremdistanz (Anm.: 74 Kilometer und 3.100 Höhenmeter) am Start stand. Auch hier gelang der Weinviertlerin der Sprung aufs Stockerl – als Dritte, während Neumüller gewann. „Die Bedingungen waren sehr, sehr schwer, die ersten zwei Stunden hat es nonstop geregnet und es war echt kalt. Das ist zwar dann besser geworden, aber die Trails waren dadurch noch schwerer zu fahren.“