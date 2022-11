Rennen ging querfeldein: Premiere in Kreuttal begeisterte

Werbung

Diese Premiere glückte! Zu Allerheiligen fand in der Kreuttal- Arena in Unterolberndorf das erste Spusu Kreuttal Cross statt, ein Querfeldeinrennen, das heuer zum Austrian Cyclocross Cup zählt.

Am Start stand ein hochkarätiges Feld mit 150 Teilnehmenden in den Klassen Nachwuchs Unter-7 bis Elite. Neben den Nachwuchstalenten durften die Veranstalter vom Radclub Kreuttal rund um Patrick Vollmann auch das beinahe vollzählige Spitzenfeld aus dem Austrian-Cup-Ranking der Damen und Herren begrüßen.

Die starke Bilanz: 150 Startende, davon 23 Damen und 127 Herren, 42 Vereine aus sieben verschiedenen Nationen. Eine durch Nebel und feuchtes Herbstwetter aufgeweichte Strecke verlangte den Startern speziell bei den Schrägfahrten viel Feingefühl und technisches Können ab.

Am Besten gelang dies Philipp Heigl bei den Herren und seiner Schwester Nadja bei den Damen, jeweils in den Elite bewerben. Es war ein spannendes Rennen für Startende sowie Zusehende, die von den ehrenamtlichen Mitgliedern des RC Kreuttal am Buffet verwöhnt wurden. „Wir sind sehr glücklich über das gelungene Rennen und freuen uns ganz besonders über das viele positive Feedback, das wir erhalten haben“, freute sich auch Andrea Zuhla vom RC Kreuttal.

Vollmann, „Mastermind“ des Rennens und sportlicher Leiter des RC Kreuttal, sieht seine „Erwartungen über troffen“ und möchte das Rennen als festen Bestandteil des Cyclocross-Rennzirkus in Österreich etablieren.

„Wir konnten dieses Rennen nur veranstalten, weil wir die Unterstützung der Eltern und unserer Sponsoren hatten. Es freut mich sehr, dass wir eine sportartenübergreifende Kooperation mit dem SC Elektro Ecker Kreuttal eingehen konnten. Dadurch war es uns möglich, eine interessante Rennstrecke am Fußballgelände aufzubauen. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!“, lobte auch Obmann Alexander Unger.