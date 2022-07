Weinviertler Flachländer dominierten am Berg

Werbung

In Tirol am Reither Kogel wurden am Sonntag die österreichischen Meistertitel am Berg vergeben. Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (Cookina Graz) aus Niederkreuzstetten sicherte sich nach 2020 ihren zweiten Titel in dieser Disziplin.

Sechs Kilometer und 560 Höhenmeter standen am Programm der Titelkämpfe, die im Rahmen der Reither Kogel Trophy im Tiroler Alpbachtal ausgetragen wurden. Von der Rei ther Innenstadt aus ging es bis zur Bergstation hinauf. Nach zwei Silbermedaillen auf der Straße und im Einzelzeitfahren strahlte Kiesenhofer bei den Frauen als Siegerin vom Podest.

„Das hat sich gut angefühlt. Ich bin es fast ein wenig zu schnell angegangen, dann muss man auf den letzten Kehren richtig leiden, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Fahrt“, berichtete die Weinviertlerin, die mit einem Vorsprung von 1:22 Minuten die letztjährige Bergmeisterin Anna Plattner (Team Blacksheep Portixol Group) klar entthronte. Hinter der Tirolerin landete mit der Wolkersdorferin Alina Reichert (STP Cycling Club) eine weitere Weinviertlerin als Dritte auf dem Podium.