Weinviertler Radcup: Am Steinberg geht‘s los

Corona-bedingt war es im Bezirk in den letzten zwei Jahren ruhig, was Radsportveranstaltungen angeht. Jetzt kommt wieder – wortwörtlich – Bewegung in die Sache, wird es doch heuer wieder den Weinviertler Radcup geben.

Organisatorisch hat Michael Hiess die Agenden übernommen, und auch wenn noch nicht alle Termine fixiert sind, ein Highlight gibt es schon und das sollte gleich zum Auftakt stattfinden: Im April, genauer gesagt am 18.4., dem Ostermontag, findet das 1. Windkraft Simonsfeld Steinbergrennen statt. Es handelt sich um einen Rundstreckenkurs über 40 Kilometer in vier Runden, dabei geht es auch auf den namensgebenden Steinberg, die höchste Er hebung im Bezirk Gänserndorf. Start (los geht’s um 9 Uhr) und Ziel sind am Sportplatz Neusiedl/Zaya.

Aber warum sollte? Weil man beim LAC Mistelbach – wie uns Obmann Markus Reidlinger verriet – noch überlegt, sein eigenes Einzelzeitfahren noch davor abzuhalten, weil im Sommer und Herbst der Rennkalender schon ziemlich vollgepackt ist. Und das Einzelzeitfahren in Neudorf wäre am 1. Mai geplant, ist aber noch nicht fix. „Leider hängt noch viel in der Luft“, seufzt Reidlinger.

Aber zurück zum Positiven: Auf dem Papier fixiert sind neben dem Steinbergrennen noch das Einzelzeitfahren in Gaubitsch (15. Mai), das Mountainbikerennen in Großengersdorf (26.5), das Mountainbikerennen Münichsthal (13.9) und das Querfeldein-Saisonfinale in Langenzersdorf (16.10).