Wolkersdorfer stieg um: Von den Inline-Skates auf das Rad!

Eigentlich ist der 34-jährige Kromoser dafür bekannt, auf seinen Inline-Skates Österreich national und international zu vertreten, erst vor Kurzem war er bei den Weltmeisterschaften in Italien am Start und platzierte sich, trotz großer Berufsbelastung als Mediziner, im Vorderfeld des Klassements. Jetzt wagte der Neo-Wolkersdorfer einen Ausflug auf ein, für ihn, recht unbekanntes Terrain: die Bahnradszene.

Er nahm an den Bahn-Staatsmeisterschaften in Novo Mesto teil, die deshalb in Slowenien ausgetragen wurden, da es nach dem Abbruch des Dusikastadions in Wien keine einzige (!) meisterschaftstaugliche Bahn mehr in Österreich gibt. Warum er überhaupt teilnahm? Sein Verein, der RSC ARBÖ Südburgenland, war auch die Heimat von Top-Fahrer Andreas Müller, der Kromoser vor sechs Jahren half, die Bahn zu erkundigen, da es ja ein gutes Training für einen Speedskater ist. Zum letzten Mal nahm er 2021 an einem solchen Wettkampf teil, jetzt fragte ihn sein Klub, ob er nicht wieder mitmachen wolle. „Da habe ich spontan zugesagt und mich ins Auto gesetzt“, erklärt Kromoser.

Es sollte sich auszahlen, denn als absoluten Höhepunkt gab es eine sensationelle Bronzemedaille im Madison-Bewerb, sprich 30 Kilometer in 120 Runden, gemeinsam mit dem 15-jährgen Top-Talent Heimo Fugger. „Da war nicht nur ich überrascht, sondern auch die Konkurrenz und Trainer (lacht)“, so Kromoser. Weitere Top-Platzierungen folgten: Rang Fünf im Omnium-Bewerb (Anm.: 10 km in 40) und Vierter im Punkterennen (30 km in 120).