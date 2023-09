WV Radcup: Eibesthaler Mountainbike-Rennen lockte auch viele Kinder an

Mit dem Heidfeld-Kriterium in Eibesthal, einem Mountainbike-Event, meldete sich der Weinviertler Radcup aus der Sommerpause zurück.

Bei den Erwachsenen ist es seit Jahren etabliert, jetzt wurde es auch vom Nachwuchs entdeckt. Heuer standen trotz bescheidener Wetterprognosen 23 junge, top motivierte Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren am Start. „Davon waren wir positiv überrascht, haben uns wahnsinnig gefreut“, strahlte Cheforganisator Stefan Barisch.

Den Hauptbewerb konnte der Wolkersdorfer Christopher Gössinger mit einem beeindruckenden Start-Ziel-Sieg für sich entscheiden. Das Podium komplettierten Michael Hiess und Philipp Knitel, wobei sich Ersterer in der letzten Runde in den Anstiegen absetzen und so den zweiten Platz für sich entscheiden konnte.

Die Veranstalter des LAC Harlekins Mistelbach wurden tatkräftig von der FF, sowie dem USC Eibesthal unterstützt