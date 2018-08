Nach einer verlängerten Sommerpause inklusive Hochzeit sitzt der Bockfließer Thomas Handlos wieder in einem Rallyefahrzeug. Nicht aber, wie gewohnt, bei einem Rallyelauf, sondern beim doppelten Staatsmeisterschaftslauf im Rallyecross am ersten September wochenende im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Melk (Wachauring).

„Der größte Unterschied liegt darin, dass man alleine im Auto sitzt und einen circa eineinhalb Kilo meter langen Rundkurs aus Asphalt und Schotter im direkten Kampf gegen andere Fahrer bestreiten muss“, erklärt Handlos den größten Unterschied zum normalen Rallyesport, wo es auf Zeit geht.

Nach einigen Vorläufen gibt es ein Halbfinale und ein Finale, wo die Sieger ermittelt werden. Der 39-jährige Weinviertler wird dabei in der Klasse „National 1600ccm“ an den Start gehen und will an seine alten Erfolge anschließen.

Als Untersatz dient ein Peugeot 106 GTI. Mit Alexander Schiessling (aus Herzogenburg) hat Handlos einen Partner gefunden, „der mir mit seiner jahrelangen Erfahrung in diesem Tür-an-Tür-Motorsport sehr behilflich sein wird“, hofft er. Mit Partner ist in diesem Fall gemeint, dass Schiessling Rennstallbesitzer und Instruktor ist, von dem Handlos das Auto und das Service während des Wochen endes mietet.

Was sind jetzt die Ziele in der neuen Motorsportart? „Da alles neu für mich ist, sind die Erwartungen minimal, aber ein Halbfinale wäre schon toll“, zeigt der Bockfließer gewohnten Ehrgeiz.