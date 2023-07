Berittene Bogenschützen ließen in Bockfließ die Pfeile fliegen

Ende Juli wurde in Bockfließ geritten, geschossen, gefeiert und gestaunt – denn beim Jubiläums-Wettkampf im berittenen Bogenschießen in der Kassai-Schule gab es einiges zu sehen. 20 Jahre Kassai-Schule in Österreich und der 30. Wettkampf waren Grund genug, um die Pfeile fliegen zu lassen.

Organisiert wurden die Titelkämpfe von Johannes Fischnaller, Chef der Kassai Schule für Reiter und Bogen. Er kam 2001 zu diesem Sport, als er einen Reiterbogen fand, recherchierte und in Ungarn beim legendären Lajos Kasai vorbeischaute, der die Sportart seit den 80er-Jahren revitalisierte. Er schätzt die Natürlichkeit der Sportart und dass man keine Voraussetzungen brauche, um sie zu erlernen. Das zeigt er auch mit Workshops, in Seminaren und bei Probetrainings, die man in Bockfließ machen kann (www.horsebackarchery.net ).

Gefragt war Teamwork zwischen Mensch und Tier

Zurück zum Sportlichen: Die Herausforderung des Tages lag darin, vom Pferd aus in vollem Galopp mit möglichst vielen Pfeilen die Zielscheibe punktgenau zu treffen. Je schneller, umso besser. Denn neben den Pfeilen auf der Zielscheibe zählt auch die Zeit, in der die Wettkampfbahn durchritten wird – echtes Teamwork von Pferd und Mensch ist also gefragt.

Gerlinde Skofitsch gewann wie schon im Vorjahr und holte sich mit dem Kaltblut-Wallach Kylo die Goldmedaille im Erwachsenen-Bewerb vor Gabor Gasta-Pusztai und Monika Schlegel.

Beim Jugend-Bewerb präsentierte sich heuer zum ersten Mal auch der Nachwuchs der berittenen Bogenschützen Österreichs. Im Trab bewältigten die Bogenschützen im Alter von 11 bis 16 Jahren die 99 Meter lange Wettkampfbahn und zeigten eindrucksvoll, wie ein perfektes Zusammenspiel von Pferd und Reiter aussehen kann.

Mongolische Spezialdisziplin begeisterte auch

Abschließend konnte das Publikum beim Khalka – einem traditionellen, mongolischen Bogenturnier ohne Pferde – in die Welt des Bogenschießens eintauchen und ihr Glück beim Schuss mit Pfeil und Bogen auf ein 50 Meter entferntes Ziel versuchen.