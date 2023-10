Mistelbacher BORG-Schülerin im vorderen EM-Drittel mit dabei

Leonie Sagner, erst 16 Jahre jung, schreibt bereits Sportgeschichte: Vor Kurzem nahm sie an der Europameisterschaft im Reiten im italienischen Montelibretti in der Nähe von Rom teil. „Für mich war es die allererste Europameisterschaft, und ich durfte das Pferd Space Jet meiner Trainerin Margit Appelt reiten“, erzählt Sagner begeistert.

Die Disziplin Vielseitigkeit besteht aus drei Teilen: Dressur, Springen und Geländereiten - und in allen drei solle man bestmöglich punkten.

Von den insgesamt 75 Teilnehmern belegte die junge Sportlerin den 23. Platz - eine grandiose Leistung, mit der sie mehr als zufrieden ist. Sagner, die in Helfens zu Hause ist und die 7A des BORG Mistelbach besucht, erklärt, dass bei einer allerersten Teilnahme an solch einer wichtigen Meisterschaft ohnehin die Nerven blank lägen.

Wie schon der Name Europameisterschaft sagt, kamen die Teilnehmer aus vielen Ländern Europas wie etwa Deutschland, England, Irland, Finnland und Schweden. In der Turniersaison, also von März bis Oktober, reitet Sagner täglich, im Winter etwas seltener.

Die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft, die 2024 in Polen stattfinden wird, hat sie sich auf alle Fälle erritten. An den Veranstaltungsort wird sie in Begleitung ihrer Eltern und eines Pferdetransporters mit Space Jet anreisen. „Nach Italien waren es etwa 16 Stunden zu fahren, nach Polen werden es nur neun Stunden sein“, erklärt die Schülerin.

Wie sie die Trainingseinheiten neben dem umfangreichen schulischen Programm und der bevorstehenden Matura schafft?

„Zum Glück tue ich mir im Unterricht sehr leicht. So kann ich meine Energie fast ausschließlich auf das Reittraining richten“, berichtet die motivierte Sportlerin.