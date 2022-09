EM-Traum von Niederleiserin platzte und lebt wieder

Werbung

Ein Jahr, das wie eine Achterbahnfahrt Höhen und Tiefen hatte, endete für Leonie Sagner aus Helfens in der Gemeinde Niederleis mit einem Highlight: Die 15-jährige Vielseitigkeitsreiterin konnte auf ihrem Pferd „Space Jet“ mit einem Sieg in der Klasse CCI2*-L im Rahmen des internationalen Vielseitigkeitsturniers im ungarischen Kaposvar die EM-Qualifika tionskriterien in der Jugend klasse erfüllen.

„Ich bin überglücklich und froh, dass wir diese schwierige Herausforderung so toll bewältigt haben. Für mich ist es noch immer unglaublich, dass wir jetzt so ein Turnier gewonnen haben“, strahlte Sagner. „Mein größter Dank gilt meiner Trainerin Margit Appelt, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht und mir das alles erst ermöglicht“, zeigte sich die Weinviertlerin nach ihrem ersten internationalen Sieg überglücklich. Es war die logische Fortsetzung ihres starken Auftritts ein paar Wochen zuvor in Aspang, wo sie sich den österreichischen Jugendmeistertitel erritt.

„Space Jam“ galt als eine Herausforderung

Damit lebt der Traum von der Europameisterschaftsteilnahme, der vor wenigen Monaten noch geplatzt gewesen schien. Aber alles der Reihe nach: Die Geschichte von Sagner und „Space Jet“ liest sich ein wenig wie ein Märchen: Im Juli 2021 absolviert die Niederleiserin ihre Prüfung zur R1-Lizenz und lernt kurz darauf Margit Appelts EM-Pferd „Space Jet“ kennen, das eigentlich aufgrundeiner Verletzung bereits in Frühpension war.

Als Lehrmeister für junge Nachwuchstalente konnte ihn sich keiner so recht vorstellen, war der 18-jährige Schimmel doch als eher herausfordernd bekannt.

„Leonie liebt Herausforderungen und die Ziele können gar nicht hoch genug gesteckt sein, also wurde das Abenteuer begonnen. Gleich beim ersten Turnier wurde die damals 14-Jährige Vizelandesmeisterin, und ab da ging es steil bergauf“, erzählt ihre Trainerin Appelt. Der erste internationale Start in Strzegom im Oktober 2021 brachte gleich eine Platzierung im ersten Drittel. Der große Traum von der Qualifikation für die EM 2022 der Junioren zerbrach dann aber an neuen Lizenz regelungen.

In Kaposvar konnte sie nun die EM-Qualifikation für 2023 gleich mit einem Sieg erreichen, wenngleich im kommenden Frühjahr noch eine Bestätigung vom heimischen Verband gefordert wird. „Das werde ich mir nicht mehr nehmen lassen“, ist Sagner angriffslustig.