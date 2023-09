Kreuttal war perfekter Gastgeber der Dressur-Landesmeisterschaften

Nach dem erfolgreichen Eröffnungsturnier zu Pfingsten folgte im September das nächste Highlight: Frey Horses Kreuttal in Ritzendorf durfte die Wiener Landesmeisterschaften 2023 in der Dressur auf der frisch renovierten Reitsportanlage ausrichten. Rund 130 TeilnehmerInnen waren auf dem Drei-Tages-Turnier im September zu Gast und buhlten in gesamt 43 Bewerben, die parallel auf zwei Plätzen ausgetragen wurden, um Top-Platzierungen.

Als Landesmeister gingen in der höchsten Bewerbsklasse, dem Grand Prix, Karina Prochaska mit Nicola Ahorners „Marshall-Bell“ hervor. Sie konnten sich den Titel vor Anna Kleindienst-Jilly („Done for Fun“) und Fritz Gaulhofer („Cameera“) sichern, wobei es bis zum Schluss spannend blieb.

In der mittelschweren Klasse konnte sich Lisa Maria Pfuisi und in der kleinen Tour Gloria Vacek die begehrten Landesmeister-Schärpen sichern. Bei den Jungen Reitern (U21) überzeugte Katharina Fadrany mit „Loriot“ die Wertungsrichter am Meister, den Jugendbewerb (Junioren) gewann Katharina Zajic und die Children Wertung (U14) Emma Graski. Sie alle holten sich traditionell, wie es bei Landesmeisterschaften so üblich ist, nach Abschluss ihrer Ehrenrunde eine sogenannte Meisterdusche in einem Mini Becken.

Abschiedsvorstellung für den fünffachen EM-Teilnehmer „Coco“

Ein Top-Pferd, das bei Frey Horses Kreuttal eingestellt ist, verabschiedete sich an diesem Wochenende in die wohlverdiente Turnierpferde-Pension: Florentina Jöbstl (18) präsentierte „Coco Procol Harum“ noch einmal in ihrer ersten S-Dressurprüfung – und das mit einer Wertnote von über 70 Prozent, was ihr den tollen dritten Platz einbrachte. „Coco“ ist kein Unbekannter in der Dressursportszene – er trug bereits Florentina-Gisi Lorenz zu vier Nachwuchs-Europameisterschaften und war der Partner von Paul Jöbstl, Florentinas älterem Bruder, bei seiner ersten Teilnahme an einem Championat. Das Turnier im Kreuttal bot für die Familie Jöbstl den perfekten Rahmnen, um „Coco“ gebührend zu verabschieden.

Begeisterung unter den Teilnehmernlöste nicht nur das wunderschön modernisierte Reitsportgelände der Familie Frey-Winkelbauer aus sondern auch die perfekte Organisation: Ein engagiertes Team rund um Anja und Valerie Frey-Winkelbauer war durchgängig um das Wohl von Pferd und ReiterIn bemüht. Umrahmt wurden die sportlichen Bewerbe von wechselnden Foodtrucks und exquisiten Ausstellern, die sich zu einer kleinen Shopping-Meile formierten. Und auch die hochmotorisierten PS spielten bei diesem Turnier wieder mit: Mc Laren und Aston Martin präsentierten dem Publikum ihre neuen Modelle – die Begeisterung für Pferdestärken beschränkt sich ja letztendlich nicht auf die vierbeinigen Partner im Turniersport.

Anja und Valerie Frey-Winkelbauer: „Mit unserem zweiten Turnier sind wir direkt ins kalte Wasser gesprungen und sind der Anfrage, die begehrten Wiener Landesmeisterschaften bei uns auszurichten, gerne nachgekommen. Wir freuen uns ausgesprochen über das so positive Feedback und blicken schon jetzt mit Vorfreude auf die Turniersaison 2024.“