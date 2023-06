Neues Reitsportzentrum in Kreuttal mit Top-Turnier eröffnet

Ende Mai war es soweit, die Reitsportanlage Frey Horses Kreuttal öffnete im neuen Glanz ihre Tore mit einem großen Eröffnungsturnier. Und das sollte ein voller Erfolg werden. Aber alles der Reihe nach:

Die Übernahme der Reitsportanlage im Juli 2021 durch Anja und Valerie Frey-Winkelbauer war der Schritt in eine neue Ära: Was bei der Errichtung im Jahr 1970 als einzigartig in Österreich galt – sowohl in Hinblick auf die Größendimension der Reithalle wie auch dem Restaurant, das direkten Blick auf die Reithalle bietet – wurde innerhalb der vergangenen beiden Jahre behutsam aber umfassend renoviert und bot eine außergewöhnlich schöne Kulisse für die Austragung eines Dressurturniers der Top-Kategorie.

Umfangreiches Programm: 3 Turniertage, 80 Starter und 28 Bewerbe

Insgesamt rund 80 Reiter aus Österreich und Deutschland stellten über drei Tage hinweg in insgesamt 28 Bewerben ihr Können unter den fachkundigen Augen deutscher wie auch österreichischer Richter unter Beweis. Hauptschauplatz und Anziehungspunkt für viele BesucherInnen und Fans war das wunderschön gelegene Außenviereck.

Umrahmt wurde das Turniergeschehen von einem vielfältigen Programm, dass eine Sportwagenpräsentation genauso umfasste wie diverse Aussteller und Gastro-Highlights. „Das Wetter hat herrlich mitgespielt und die Stimmung wie auch der Andrang zum Turnier waren extrem positiv. Alles in allem ein gelungener Auftakt für viele weitere Turniere, die auf unserer Anlage in Zukunft ausgetragen werden sollen“, freute sich Valerie Frey-Winkelbauer. Das nächste Highlight steht übrigens schon auf dem Programm: Von 15. bis 17. September werden in der Reitsportanlage Frey Horses die Wiener Landesmeisterschaften in der Dressur stattfinden.