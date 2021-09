Im Spätsommer fanden in Aspang-Markt die Landesmeisterschaften der ländlichen Reiter in der Vielseitigkeit statt. Die Vielseitigkeit, heute auch Eventing genannt und früher als Military bezeichnet, ist eine Disziplin des Pferdesports, die als Mehrkampf aus den drei Teilprüfungen Dressur, Geländeritt und Springen ausgetragen wird. Für Aufsehen sorgte dabei die 14-jährige Leonie Sagner aus Niederleis, die mit zwei Pferden am Start war.

Mit dem Schimmel „Space Jet“ wurde sie dabei Vizelandesmeisterin und beste Jugendliche auf einem Warmblutpferd. Am Samstagvormittag startete der Bewerb mit der Dressur, bei der die Gangarten, die Präzision des Reitens und die Harmonie zwischen Pferd und Reiter beurteilt wurden. Am Nachmittag mussten im Gelände auf einer Strecke von 2,2 Kilometern 20 Hindernisse mit einer Höhe von 1,05 Metern übersprungen werden.

Der Sonntag startete mit einer Verfassungsprüfung, bei der sich Pferd und Reiter bei einer Jury vorstellten und der gesundheitliche Zustand der Pferde überprüft wurde. Zum Abschluss des Bewerbs musste noch ein Springpacours mit elf Sprüngen absolviert werden. Mit ihrem Pony „Leo de Libera“ erreichte Sagner zudem den siebenten Rang in der Kategorie Kleinpferde Jugend über Hindernisse von einer Höhe bis zu einem Meter.

Nicht mit diesen Erfolgen gerechnet

Unterstützt wurde sie dabei mit viel Engagement von Ihren Trainerinnen Margit Appelt aus Eggersdorf und Antje Aigner, die sie überhaupt erst zur Vielseitigkeit brachte.

Was sagte Sageder selbst? „Ich war total überrascht, habe mit diesen Erfolgen gar nicht gerechnet. Jetzt bin ich aber umso mehr motiviert, dass ich in Zukunft so schnell wie möglich die Lizenzprüfung mache, um jenes Niveau zu erreichen, welches ich für die EM benötige.“