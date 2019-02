Am Ende hat es für die Herren des SC Laa/Thaya doch noch gereicht: Trotz einer 2:3-Niederlage gegen Enns II und einem 0:3 gegen Vöcklabruck II schafften die Thermenstädter den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga in der Halle. Die Freude darüber wurde aber getrübt, und zwar durch den Rücktritt von Trainer Werner Thalhammer.

Nach genau 28 Jahren an der Seitenlinie zieht sich das „Ur gestein“ zurück. Im Gespräch mit der NÖN erklärt er seine Beweggründe: „Ich denke, es ist an der Zeit, das Traineramt in jüngere Hände zu legen. Es braucht neue Impulse, und ich hoffe, dass neue Anreize geschaffen werden, die diese Mannschaft benötigt, um wieder erfolgreich zu sein.

Jubel zum Abschied. Den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schafften die Laaer Spieler noch für Thalhammer. | privat

Im Fußball würde man einen erfolglosen Coach feuern, so gehe ich freiwillig.“ Thalhammer spielt darauf an, dass die Laaer Saison äußerst durchwachsen war. Viele Verletzungen plagten die sonst solide Bundesligatruppe, und so schlitterte man in die wohl erste kritische Saison seit zwei Jahrzehnten. Mitunter fehlte über die Saison hinweg die notwendige physische und psychische Konstanz, wodurch die Weinviertler in den spielentscheidenden Momenten oft das Nachsehen hatten, „was mir besonders wehtut, weil wir das Potenzial für einen Aufstieg in die 1. Bundesliga hätten, aber seit Jahren daran scheitern. Oft sind es dabei nur Kleinigkeiten“, weiß Thal hammer. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Entweder es kommt ein externer Trainer oder einer der Spieler übernimmt in Laa als interne Lösung.

„Bleibst du jetzt wirklich die ganze Zeit zu Hause?“ Thalhammers Frau weiß noch nicht so recht, wie sie das Trainer-Aus ihres Mannes einordnen soll

Für Thalhammer wird es jetzt ein wenig lockerer: „Nachdem ich mehr als 25 Jahre meines Lebens dem Team untergeordnet habe, freue ich mich auf ein bisschen mehr Freizeit. Auch wenn meine Frau mich schon gefragt hat: ‚Bleibst du jetzt wirklich die ganze Zeit zu Hause?‘ (lacht).“ Ganz so schlimm wird es aber nicht sein, spielen doch seine Söhne Philipp und Mich ael weiter in der Bundesligamannschaft und können auf ihren Vater zählen, wenn es zu Problemen kommt. „Ich stehe meinen Jungs natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das steht außer Frage.“