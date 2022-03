Laaer feierten kompletten Medaillensatz

Die Hallensaison 2021/2022 ist vorüber, und während die 2.-Bundesliga-Herren des SC Laa/Thaya nur knapp am Aufstieg in die 1. Bundesliga scheiterten, gab es für die Nachwuchsmannschaften Grund zum Jubeln.

Unter-12

Herausragend war die Leistung der U12. In der letzten Runde wurden auswärts Wien Jedlesee und Perchtoldsdorf jeweils klar mit 2:0 geschlagen. Damit beendeten die Laaer in Person von Josef-Alexander Leitner, Maximilian Winna, Max Hublik, Marcus Kühtreiber, Luis Hartmann-Galla und Laurenz Feistritzer die gemeinsame Meisterschaft mit Wien ungeschlagen auf Platz eins und schnappten sich auch den NÖ Landesmeistertitel, sehr zur Freude ihres Trainertrios Günter Stanosch, Josef Leitner und Philipp Thalhammer.

Österreichs Elite trifft sich in der Thayalandhalle

Damit löste man auch das Ticket für die österreichischen Meisterschaften, welche am Samstag und Sonntag in der Laaer Thayalandhalle stattfinden werden. „Wir sind gut gerüstet, trainieren seit Jänner zweimal in der Halle und Fips (Philipp Thalhammer, Anm.) hat ein variantenreiches Fitness- und Technikprogramm für alle Jugendlichen zusammengestellt“, weiß Stanosch.

Unter-14

Die U14 von Trainer Robert Schittenhell erspielte sich unter neun Teams aus Wien und Niederösterreich den NÖ-Vizelandesmeistertitel und forderte in der letzten Runde auch den späteren Champion Perchtoldsdorf. Damit wurde das Ticket für die österreichischen U14-Meisterschafzen gelöst, die im März in Perchtoldsdorf stattfinden.

Dass die Nachwuchsarbeit der Laaer durchgehend ist, beweist Feistritzer: Der Youngster, der mit der U12 triumphierte, hatte in der letzten Runde sein Debüt in der U14. Generell ist der Kader in Teilen ident zur U12, neben Hublik, Winna und Leitner spielen hier noch Moritz Steindorfer und Alexander Fischer.

Unter-10

Abgeschlossen wurde die erfolgreiche Hallensaison mit Bronze für die U10: Kühtreiber, Leitner, Johanna Leitner, Melanie Fischer, Jacob Peloschek und Alexander Hubeny freuten auch Coach Leitner.

„Weiße Weste“ erst im letzten Spiel ausgezogen

Bei diesen Nachwuchserfolgen wollte die zweite Mannschaft des SC Laa/Thaya, die in der 1. Landesliga spielt, um nichts nachstehen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen holten sich Erich Beck, Dieter Grafendorfer, Thomas Müller, Werner Thalhammer, Bernhard Ribisch, Wolfgang und Philipp Schmid sowie die Youngsters Steindorfer und Fischer Platz eins und den Landesligameistertitel. Erst im allerletzten Match gab es die erste Niederlage – und zwar gegen Neulengbach.

„Das zeigt, dass unser Unterbau funktioniert. Auch der Transfer zwischen den einzelnen Mannschaften für unsere Top-Talente klappt. So wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir in die 1. Bundesliga kommen“, glaubt Pressereferent Günter Stanosch.