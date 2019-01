Es läuft weiter nicht rund für den SC Laa/Thaya in der Hallensaison der 2. Bundesliga. So auch am vergangenen Samstag, als die letzte Heimrunde in der Thermenstadt stattfand, wo Grieskirchen und Polizei Wien zu Gast waren.

Im ersten Match konnten sich die Dritten aus Oberösterreich nach abwechslungsreichen Ballwechseln gegen Polizei Wien mit 3:0 durchsetzen, im zweiten Spiel trafen die Grieskirchner Vorjahresabsteiger auf das Laaer Heimteam. Thomas Müller pausierte dabei, um sein angeschlagenes Handgelenk zu schonen.

„Jedoch konnten wir nicht die nötige und gewohnte Konstanz aufbringen, um uns ihnen entgegenzustellen“, fand Trainer Michael Thalhammer. Nach vielen Eigenfehlern auf eigener Seite „verschenkte“ man eine durchaus zu gewinnende Partie an die oberösterreichischen Gäste (Endstand 0:3).

Schäffer: "Einer der wichtigsten Siege"

Im letzten und wichtigsten Spiel gegen die Konkurrenz aus Wien spielten die Hausherren in gewohnter Manier und Aufstellung – also mit Müller – und mit viel mehr Biss. So war lediglich in Satz eins so etwas wie Spannung zu sehen, danach waren die Weinviertler eine Klasse für sich.

Das sorgte auch bei Kapitän Johannes Schäffer für Erleichterung: „Dieser Sieg gegen Polizei Wien war definitiv ein immens wichtiger. Das verschafft uns in dieser verletzungsgeplagten Saison einen wichtigen Puffer weg von den Abstiegsplätzen.“ Gleichzeitig warnt Schäffer aber: „Dennoch sind wir noch nicht aus dem Schneider und müssen in den verbleibenden vier Spielen wieder unsere bestmögliche Leistung abrufen.“

Noch besser erging es übrigens dem Laaer Nachwuchs: die U12-Mannschaft belegte in der Hallenmeisterschaft, die gemeinsam mit Wien ausgetragen wurde, Rang drei. Sowohl Drösing als auch Wolkersdorf wurden zum Abschluss mit 2:0 besiegt. Auch die U16 schaffte mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz drei und somit aufs Stockerl in der Halle.