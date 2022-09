Schütze aus Wildendürnbach glänzte bei EM

Werbung

Er ist und bleibt der beste Schütze im Bezirk Mistelbach! Die Rede ist von Johannes Stöger aus Wildendürnbach. Bei der Europameisterschaft im jagdlichen Kombinationsschießen (kombiniertes Schießen auf Wurfscheiben mit einer Flinte und feststehende Ziele) holte sich der 58-Jährige im Sommer im italienischen Piancardato die Silbermedaille.

Leicht gemacht wurde es dem Weinviertler Landwirt aber bei Weitem nicht: Aufgrund seines Berufs muss er sich ja immer wieder Zeit fürs Training freischaufeln. Angesichts seiner Routine und der vielen Erfolge in der Vergangenheit gab es für Stöger allerdings keinen Grund, nervös zu sein: „Es hat schon gekribbelt, aber ich wusste, dass ich vorne mitschießen kann. Ob es dann für eine Medaille reicht, kann man vorher nie sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab.“

Unter anderem vom Schießstand, auf welchem sich der Wildendürnbacher aber gut zurechtfand. Er platzierte sich mit nur einen Punkt Rückstand auf Milan Kirchner aus der Tschechischen Republik auf dem zweiten Platz und wurde somit zum Vizeeuropameister gekürt. Drittplatzierter war Kimmo Ilvonen aus Finnland.

Eine „Hitzeschlacht“ am Schießstand

Der größte Gegner war aber das Wetter, da in der Provinz Perugia Hochsommer war und an drei Tagen weit über 30 Grad herrschten. „Am letzten Tag waren es knapp 40, das ging ordentlich an die Nieren“, erinnert sich Stöger. Einziger Wermutstropfen dieser Titelkämpfe: Da Österreich nur vier Mann entsandte, konnte keine Mannschaft für den Teambewerb gestellt werden, dafür wären sechs notwendig gewesen. „Schade, weil ich denke, da hätten wir gute Chancen gehabt.“

Über diesen grandiosen Erfolg zeigte sich auch der Vorstand des Schützenvereins Mistelbach um Obmann Josef „Joe“ Kohzina sehr erfreut, wo Stöger als großes Vorbild gesehen wird und als Aushängeschild Nummer eins gilt. Und Stichwort Vorbild: Stöger plant jetzt schon für das kommende Jahr, wo die nächste Europameisterschaft – entweder in Ungarn oder Slowenien – fix auf dem Wettkampfkalender steht.