PTS Tulln gewinnt Turnier in Mistelbach

Nach fünf Jahren war die Polytechnische Schule Mistelbach wieder einmal Gastgeber beim Weinviertelturnier des Raiffeisen Polycup. Begrüßt werden durften am Mittwoch im Algebra Sportzentrum fünf weitere Polys, und zwar aus Zistersdorf, Tulln, Gänserndorf, Stockerau und Korneuburg. Gespielt wurde auf zwei Plätzen und zunächst in einer Gruppenphase.

15 Spiele standen in dieser am Programm, zum Teil verliefen sie deutlich, zum Teil auch richtig eng. Für Letzteres waren meist die Gastgeber zuständig, die sich als wahre Defensivkönige erwiesen. In fünf Antritten musste man kein einziges Gegentor hinnehmen, drei Spiele endeten 0:0, zwei gewann man jeweils mit 1:0. Unterm Strich reichte diese außergewöhnliche Bilanz aber nicht für das Finale der beiden Erstplatzierten. Korneuburg zog als Erster ins Endspiel ein, Tulln einen Punkt vor Mistelbach als Zweiter.

Das Gruppenspiel dieser beiden Teams hatte Korneuburg mit 2:1 für sich entschieden, und auch im Endspiel ging man in Führung. Diesmal schlug Tulln aber noch zurück und gewann mit 3:1. „So ein spannendes Finale kann man sich nur wünschen“, freute sich Landeskoordinator Markus Müller von der PTS Mistelbach. Für die PTS Tulln geht es jetzt in St. Peter in der Au um den Landesmeistertitel.

Stockerau wurde Vierter, Gänserndorf Fünfter, Zistersdorf Sechster.