VS Gaweinstal holt Bezirkssieg im Sumsi-Cup

Bezirksturnier, Regionalturnier, Landesfinale - so lautet auch heuer der Weg zum Niederösterreich-Champion beim Sumsi Erima Kids Cup für Volksschulteams. Zwei junge Truppen aus dem Bezirk Mistelbach sind dem Ziel einen Schritt näher gekommen: die VS Gaweinstal und die VS Wolkersdorf.

Beide waren Teil des 16-köpfigen Starterfelds beim Mistelbacher Bezirksturnier, das am Mittwoch in Obersdorf ausgetragen wurde, und zwar beide in Gruppe B. Gaweinstal agierte dabei souverän, alle sieben Spiele wurden gewonnen. Dahinter landete die VS Wolkersdorf vor Ottenthal/Falkenstein, Poysdorf, Herrnbaumgarten, Gaubitsch, Staatz und Kreuttal.

Die Gruppe A ging dank sechs Siegen und einem Remis an Neudorf, ganz knapp vor Wildendürnbach. Ausschlaggebend war ein 2:0 im direkten Duell. Auf den Plätzen folgten Ulrichskirchen, Mistelbach 1, Asparn, Laa, Fallbach und Großharras.

Gaweinstal und Wolkersdorf stiegen ins Regionalturnier auf

Für drei Viertel der Teams war das Turnier damit beendet, die besten zwei pro Gruppe trafen sich im Halbfinale. Dort war die Gruppe B obenauf, Wolkersdorf schlug Neudorf mit 1:0, Gaweinstal Wildendürnbach mit 2:0. Das Finale lautete demnach Gaweinstal gegen Wolkersdorf, und wie schon beim 1:0-Erfolg in der Gruppenphase behielt Gaweinstal mit 3:1 die Oberhand. Im kleinen Finale triumphierte Wildendürnbach im „Derby“ gegen Neudorf 1:0.

Trost für Wolkersdorf: für beide Finalisten geht der Bewerb weiter, sie dürfen den Bezirk am 23. Mai beim Regionalturnier Weinviertel in Hollabrunn vertreten. Das Landesfinale steigt am 21. Juni in Würmla (Bezirk Tulln).