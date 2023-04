Kicker der MS Mistelbach blieben ungeschlagen

Im ersten Spiel des Tages trat die Mittelschule Gaweinstal gegen das BG/BRG Wolkersdorf an, Letzteres siegte klar mit 3:0. Dann startete das U15-Team der Mittelschule Mistelbach, der Tabellenführer aus dem Herbst, mit einem knappen 1:0 gegen Wolkersdorf erfolgreich. Gabriel Prem war mit seinem verwandelten Elfmeter für das Goldtor gegen den Zweitplatzierten verantwortlich. Damit, und dank den Ergebnissen der Hinrunde, standen die Mittelschüler schon vor dem letzten Spiel als Bezirksmeister fest.

Im zweiten, letztendlich bedeutungslosen Spiel gelang Mistelbach gegen Gaweinstal ein knapper 2:1-Erfolg. In einem spannendenden und hitzigen Duell - zwei blaue Karten bei Gaweinstal – stand es zur Pause noch 1:1, ehe Erfan Idokhel mit seinem zweiten Treffer das Spiel zugunsten der Mistelbacher entschied. Alles in allem krönte sich die MS Mistelbach verdient zum Bezirkssieger. Nur ein Gegentor und keine Niederlage untermauerten die Souveränität des Lokalmatadors.

„Es war wieder ein toller Tag mit den Kids, die sich mit ihren starken Leistungen verdient zum Bezirkssieger gekrönt hatten. Gratulation an unsere Jungs, die sich mit viel Spaß und Freude bewegten, das freut uns am meisten“, so die Betreuer Christoph Prem und Reinhard Ollinger.