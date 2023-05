Neuer Leichtathletik-Punkterekord durch Laaer Schülerin

Bei der diesjährigen Leichtathletik-Landesmeisterschaft für Schulen in Amstetten konnten die Schüler der Sportmittelschule Laa 1 ihre leichtathletischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, allen voran Marie Schwingenschrot, die sich in der Einzelwertung in der Altersklasse A weiblich den heißumkämpften Vize-Landesmeistertitel sicherte. Mit dem unglaublichen Punkterekord von 1924 Zählern, resultierend aus Weitsprung 4,55 Metern, 60 m Sprint 8,37 Sekunden und 39,5 m Schlagball schrieb sie sensationelle Schulgeschichte.

Im Teambewerb erreichte die Altersklasse B weiblich den hervorragenden sechsten Platz von insgesamt 25 teilnehmenden Sportmittelschulen. Die Mädchen A erzielten den Neunten, die Knaben B den Siebten und die Burschen A den beachtlichen zwölften Platz.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler, vor allem auf Marie (Anm.: Schwingenschrot), dir durch ihre Leichtigkeit und Grazie bezauberte. Aber auch alle anderen Teilnehmer zeichneten sich durch ihre Stärken und ihre Willenskraft aus und trotzten den Wetterkapriolen“, hieß von Schulseite.