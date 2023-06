Neo-Wolkersdorfer räumte mit den Inline-Skates ab

Wolkersdorf hat seit letzten Sommer einen rasenden Doktor, der mit extremer Geschwindigkeit extrem erfolgreich ist. Die Rede ist von Christian Kromoser, Österreichs Nummer eins im Speed-Skating, und seit letztem Jahr im Weinviertel zu Hause. Bei den österreichischen Titelkämpfen in der steirischen Hauptstadt holte er gleich vier Goldmedaillen, die Titel im „One Lap“, sprich eine Runde über 250 Meter, über die 1.000 und 10.000 Meter sowie im Elemination-Rennen.

Der rasende Doktor will alle neun Titel

Dabei kommt der 30-Jährige seit Anfang des Jahres gar nicht mehr so viel zum trainieren, da er als Mediziner in der Klinik Floridsdorf arbeitet. „Ich bin heuer aber gut reingekommen und es ist alles nach Plan gelaufen. In den letzten zwei Wochen habe ich mich gezielt vorbereitet. Für dieses Jahr habe ich mir ein großes Ziel genommen. Ich will alle neun Titel in Österreich (Anm.: viermal Straße, viermal Bahn und Marathon) gewinnen, das hat es schon lange nicht mehr gegeben“, erklärt Kromoser.

Aber auch international hat der gebürtige Mostviertler, der früher auch guter Fußballer und noch besserer Skifahrer war, einiges vor: Nach dem Europacup in Wörgl in Tirol dieser Tage will Kromoser auch bei der Europameisterschaft in Valence d´Agen (Frankreich) und bei der Weltmeisterschaft in Alte Ceccato (Italien) antreten: „Ich möchte dort weiter konkurrenzfähig sein.“ Grund zum Verstecken gibt es keinen, denn trotz Doppelbelastung zeigte er als Dritter beim Europacup in Portugal, dass er mit der Spitze mithalten kann.

Zu Anfang war Kromoser „eine Mumie“

Sein absolutes Highlight war ja im Vorjahr die Teilnahme an den World Games in Birmingham (USA), wo er in die Top-Ten kam. Grundsätzlich etablierte sich der Athlet des Vereins STU Eisenstadt mit Top-15 Plätzen bei diversen Großereignissen an der Weltspitze. Dabei war sein Debüt alles andere als verheißungsvoll: „Bei meiner ersten Jugend-EM bin ich in allen bewerben gestürzt und habe danach einbandagiert ausgesehen wie eine Mumie (lacht).“ Zum Sport kam Kromoser übrigens durch das Sommertraining auf Inline-Skates als Skifahrer. Von daher rührt auch seine Stärke in Sachen Geschwindigkeit, Kuvenverhalten und Balance. „Ich sage mal so, mein Risikomanagement ist nicht so schlecht.“

In Kolumbien musste er Autogramme schreiben

Und auch wenn Kromoser hierzulande nicht so bekannt ist, in anderen Teilen der Erde sowohl. In Kolumbien, einer absoluten Hochburg des Speed-Skatings, wo der Neo-Weinviertler schon öfters auf Trainingslager fuhr, musste er schon Autogramme geben. „Da fühlt man sich wie ein Star“, grinste er. „Inline-Skaten kommt in Kolumbien nach Fußball, Radsport und Baseball. Am Nachmittag hast du bis zu 300 Leute auf der Bahn – von schnellen Rookies bis zu den Profis.“ In Österreich ist es noch nicht soweit, aber wer weiß, vielleicht muss er in Zukunft die eine oder andere Autogrammkarte in Wolkersdorf und Umgebung schreiben ...