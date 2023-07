Starker Wolkersdorfer Inline-Speedskater bei der EM

Nächster großer Saisonhöhepunkt für den Neo-Wolkersdorfer Christian Kromoser waren die Speed Skating-Europameisterschaften im französischen Valence d´Agen.

Dabei waren es heuer verkürzte Titelkämpfe für den rasenden Doktor, da er sich, weil berufsbedingt kürzertretend, auf die Straßenrennen konzentrierte. Normalerweise wird bei einer EM auch auf der Bahn und der Marathon gefahren. Die Entscheidung von Kromoser sollte sich als richtig entpuppen, auch wenn er beim ersten Auftritt, dem Eliminator über 15 Kilometer, früh ausschied.

„Da habe ich einen blöden Fehler gemacht und schon war ich raus. Ein Platz rund um 12 wäre da sicher möglich gewesen“, ärgerte sich der 30-Jährige über Rang 18. Positiver Nebeneffekt, dass er ein wenig ausgeruhter in das 10 km-Punkterennen am Tag darauf ging. Als einziger Österreicher musste er sich anfangs verstecken, während der Rest gleich mehrerer Starter hatte. Dennoch glänzte er in der zweiten ennhälfte und wurde starker Elfter.

Schließlich stand noch der Marathon auf dem Programm, wo Kromoser starker Achter wurde. Generell zog der Neo-Weinviertler ein positives Fazit: „Eine absolut solide Leistung, ich bin guter Dinge, dass ich die Form für die WM im August mitnehmen kann. Wichtig ist jetzt, dass ich den Spagat zwischen Arbeit und Training schaffe.“