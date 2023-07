Kromosers Rekordjagd ging weiter

In Wörgl in Tirol ging die Rekordjagd des Wolkersdorfers Christian Kromoser bei den Staatsmeisterschaften auf der Bahn munter weiter. Wieso Rekord? Ist es doch dass große Ziel des „rasenden Doktors“ (Anm.: Kromoser ist Mediziner in Wien) alle neun Staatsmeistertitel 2023 zu holen. Die ersten Vier gewann er bei den Straßentitelkämpfen in Graz im Juni, jetzt legte er auf der Bahn nach: Über 500 Meter Sprint, 1000 m Sprint, das 5 Kilometer Punkterennen und dem 10 km Eliminationsrennen war der Wolkersdorfer eine Klasse für sich und kam seinem Traum einen Schritt näher.

„Mit einem ganz knappen Finish über die 500m und 1.000m im Sprint war es aber sehr, sehr spannend“, freute sich der 30-Jährige. Damit fehlt ihm in diesem Jahr nur noch der Marathontitel, um alle Distanzen dieses Jahr gewonnen zu haben.