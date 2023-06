Groß und Klein beim Familiensporttag in Mistelbach

Am Samstag fand in Mistelbach der zweite Familiensporttag statt, der von der Firma „spusu“ und der Stadtgemeinde Mistelbach in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen und dem Sportland NÖ organisiert wurde. Das bunte Sportevent lockte zahlreiche Familien aus der Region an und erwies sich aus Sicht der Veranstalter erneut als Erfolg.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten die Besucherinnen und Besucher den ganzen Nachmittag über ein abwechslungsreiches Programm genießen. Die Veranstaltung bot ein breites Spektrum von sportlichen Aktivitäten für alle Altersgruppen. Auf dem Gelände des Sportplatzes waren verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr sportliches Können unter Beweis stellen konnten. Von Basketball, Football und Fußball über Tennis, Tischtennis und Volleyball bis hin zur Leichtathletik war für jeden etwas dabei. Begeistert waren die Kinder auch von der Hüpfburg, die vom Sportland NÖ aufgebaut wurde.

Geht es nach Sportstadtrat Florian Ladengruber, soll der Familiensporttag „zu einer festen Tradition in unserer Gemeinde entwickelt werden“, das positive Feedback der Besucherinnen und Besucher freue ihn: „Es ist schön zu sehen, wie Familien gemeinsam Spaß an der Bewegung und am Sport haben. Der Familiensporttag ist eine Initiative, die darauf abzielt, den Sport in unserer Gemeinde zu fördern und Familien zusammenzubringen, denn wir sind überzeugt, dass Sport, Spiel und Spaß eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt und gleichzeitig eine hervorragende Gelegenheit bietet, die familiäre Bindung zu stärken.“

Als besonderer Ehrengast konnte die Bronzemedaillen-Gewinnerin der Poomsae-Europameisterschaft (Taekwondo), Nina Reinsperger, begrüßt werden. Besonderer Dank gelte den Organisatoren, den Sponsoren und den zahlreichen freiwilligen Helfern in den Sportvereinen, die Zeit und Energie investiert haben, um einen gelungenen Tag zu ermöglichen.