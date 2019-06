Am vergangenen Wochenende fand das große Finale der Squash-Bundesliga in Salzburg statt – und wartete mit einem echten Hingucker auf: Im Europark, einem der größten Einkaufszentren im Westen Österreichs, wurde mittendrin ein Vollglascourt aufgebaut, in dem die besten Spieler Österreichs zum Schläger griffen – darunter auch der Großengersdorfer Lukas Windischberger. Er war als Nummer drei seines Teams Union Squash Wien am Start und begeistert von der Idee: „Sehr cool, weil man natürlich viele Personen außerhalb vom Squash als Zu seher gewinnt und somit automatisch die Stimmung besser ist.“ Ganz neu ist diese Idee aber nicht, denn vor zwei Jahren fand das Bundesliga-Finale auch im Shoppingcenter statt, aber in Graz.

Der Modus im Finale: Die ersten Vier der Tabelle des Grunddurchgangs waren qualifiziert, es gab ein Halbfinale und ein Finale. Zunächst mussten Win dischberger und Co. gegen das Team Oberösterreich ran. An Dramatik war dieses Duell nicht zu über bieten: Aufgrund eines gewonnenen Satzes weniger schied das UST Wien mit 2:2 aus. Im Spiel um Platz drei gegen Team Tirol konnte mit einem 3:1 wenigstens Rang drei gesichert werden.

Mit seiner persönlichen Leistung (zwei Siege) sowie in der ganzen Saison (13 Siege und nur eine Niederlage) war der Große-ngersdorfer mehr als zufrieden. „Leider konnten wir nicht mit unserem besten Legionär Daryl Selby aus England, der Nummer 20 der Welt, antreten, wodurch der dritte Platz für uns im Endeffekt ein super Erfolg ist“, wusste der 27-Jährige, wa rum es nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat.

In zwei Wochen findet in Wien noch ein mit 1.000 Euro dotiertes nationales Squash-Turnier statt, welches gleich zeitig das Saisonende markiert. „Pause gibt es danach keine. Ich trainiere weiter, auch in Sachen Racketlon, weil ich ja dort im November bei der Team-WM an den Start gehen möchte, wo wir Titelverteidiger sind“, so Windischberger.