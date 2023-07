Mistelbacher feierten 25-Jahr-Jubiläum mit Turnier

Der Stockschützenverein Mistelbach wurde im Jahr 1998 gegründet und ist seitdem eine feste Institution im regionalen Stocksport. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Präzisionssport zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mitglieder zu stärken. Er verfügt über moderne Sportanlagen und bietet regelmäßige Trainingsmöglichkeiten für alle Altersgruppen.

Mittlerweile können Freunde des Stocksports also schon lange 25 Jahre ihre Begeisterung in der Bezirkshauptstadt ausleben. Das wurde am 1. Juli gebührend gefeiert. Und wie könnte das besser gemacht werden, als mit einem würdigen Jubiläumsturnier, bei dem Mannschaften aus verschiedenen Regionen gegeneinander antraten. Der Wettkampf verlief spannend, die Atmosphäre war von großer Begeisterung und sportlichem Ehrgeiz geprägt. Neben dem sportlichen Wettkampf gab es beim Jubiläumsturnier auch ein Schätzspiel für die Besucher.

Waltraud Platschka, die Obfrau des Stockschützenvereins Mistelbach, war hinterher sehr zufrieden: „Das 25-jährige Bestehen unseres Vereins ist ein Grund zum Feiern und zur Wertschätzung all derjeniger, die sich in den letzten Jahren für den Verein eingesetzt haben. Das Jubiläumsturnier war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass der Stocksport in Mistelbach und Umgebung eine große Bedeutung hat."

Österreichs Beste in der U23

Besonderes Talent beweist übrigens eine der jüngeren Stockschützinnen im Raum Mistelbach: Die für Neunkirchen startende Frättingsdorferin Sabrina Pozarek erreichte Anfang des Jahres in der U23 den Österreichischen Meistertitel im Eisstockschießen. Da gratulierten auch Vizebürgermeister Manfred Reiskopf und Stadtrat Florian Ladengruber.