Gaweinstaler Cheerleaderin holte WM-Gold

Rot-weiß-roter Jubel in den USA: Bei den Cheerdance-Weltmeisterschaften in Orlando standen gleich zwei österreichische Cheerleading-Teams nach starken Performances ganz oben. In den Kategorien Youth All Girl Median (12 bis 14 Jahre) und Junior All Girl Advanced (15 bis 18) ließen die Österreicherinnen die starke Konkurrenz hinter sich. Bei Ersteren war auch eine Mistelbacherin beteiligt: Zoe Fidler. „Ich bin Weltmeisterin, und das mit 13 Jahren“, jubelte die Gaweinstalerin, die es nach mehreren Ausscheidungsrunden in den Nationalteamkader geschafft hatte.

Nachdem sich der Traum von der Teilnahme erfüllt hatte, ging mit dem Weltmeistertitel in der Kategorie „Youth All Girl Median“ gleich der noch größere Traum für die junge Sportlerin und ihr Team in Erfüllung. „Die letzten Monate habe ich hart trainiert und mich gemeinsam mit meinem Team intensiv auf Orlando vorbereitet. Wir haben an mehreren Wochenenden in Graz oder Wien jeweils bis zu acht Stunden intensiv gearbeitet. Das wir jetzt mit WM-Gold nach Österreich zurückkommen, ist einfach nur ein unbeschreibliches Gefühl“, so Fiedler.

Der Weg dorthin war aber harte Arbeit: Fidler verliebte sich im zarten Alter von fünf Jahren in diesen Sport und steht seit damals drei- bis fünfmal pro Woche jeweils bis zu drei Stunden auf der Matte.

Eine der gefährlichsten Sportarten der Welt

„Cheerleading ist sehr oft noch mit einem Klischee behaftet. Dabei vollbringen die Athletinnen nicht nur körperliche Höchstleistungen, sie gehen auch ein hohes Risiko ein, denn die Sportart zählt zu den gefährlichsten der Welt“, weiß Fidler. Cheerleading hat sich zu einem höchst anspruchsvollen Sport entwickelt. Dabei werden verschieden Elemente miteinander verbunden, dazu zählen Tumbling, Dance, Jumps, Stunts und Pyramiden bauen. Je besser man die Elemente in einem Programm kombiniert, desto schöner und spektakulärer werden die Auftritte.

Und Fidlers Rolle im Team? Dabei muss man ausholen: Stunts sind Hebefiguren in Kleingruppen. Die Bases halten unten und der Flyer wird in die Luft gestemmt. Die Gaweinstalerin ist eines der Mädels, die emporgehoben werden und bei Würfen mit Saltos und Schrauben gekonnt durch die Luft herumwirbeln. „Man muss blindes Vertrauen zu den Teamkolleginnen haben“, erzählt Fidler. Sie darf sich trotz ihres jungen Alters schon über zahlreiche Staats- und Landesmeistertitel freuen. Im vergangenen Jahr holte sie mit ihrem Team sogar die Bronzemedaille bei der EM in Athen.

Zum Verschnaufen bleibt keine Zeit: Die EM ruft!

Ausruhen durfte sich die Weinviertlerin nach dem zweiwöchigen USA-Aufenthalt jedoch nicht, denn bereits am Tag nach der Rückreise ging es zurück zum Vereinstraining, um sich auf die kommenden Meisterschaften vorzubereiten. „Das nächste Ziel ist die EM in Verona, bei der wir uns mit den Danube Dragons in unserer Altersklasse qualifiziert haben“, freut sich Fidler bereits auf nächste Höhenflüge.