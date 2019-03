Bei der österreichischen Meisterschaft der allgemeinen Klasse in den lateinameri kanischen Tänzen rückte sich eine Mistel bacherin wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit: Magdalena Trepa aus Groß engersdorf.

Sie nahm mit Partner Kacper Kopec an diesen Titelkämpfen im vorarlbergerischen Nüziders teil, in deren Rahmen aber nur die Meister bis zur B-Klasse gesucht wurden. Die Staatsmeisterschaften mit allen A- und S-Klasse-Paaren findet erst am 30. März in Klagenfurt statt. Und eineis vorweg, Kopec/Trepa werden auch dort am Start sein, denn das Top-Paar des UTSS Raiffeisenbank Gänserndorf konnte seine hervorragende Leistung von den NÖ-Landesmeisterschaften, wo es Platz eins gab, bestätigen und die B-Klasse überlegen für sich entscheiden. Mit diesem Sieg stiegen sie in die A-Klasse auf. Damit war das Ticket für die Kärntner Landeshauptstadt gelöst.

Kopec war hochzufrieden: „Wir sind sehr stolz auf diesen Titel, auf den wir uns seit Monaten intensiv vorbereitet haben. Nach unserer Teilnahme an der Jugend-Weltmeisterschaft im Winter ist dies ein weiteres Highlight in unserer tänzerischen Laufbahn. Nun freuen

wir uns auf die Staatsmeisterschaft, die nächste ganz große Herausforderung.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Trepa: „Für uns war es teils überraschend, teils aber auch erhofft. Es ist überhaupt ein tolles Jahr bisher.“

Nach den Staatsmeisterschaften sind dann einige internationale Turniere geplant, unter anderem in Ostrava (Tschechien) oder auch Paris (Frankreich).