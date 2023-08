Die Tennis-Nachwuchselite ist zu Gast in Mistelbach

Mistelbach ist mittlerweile ein beliebter Fixpunkt der jungen Tennis-Elite Niederösterreichs. Bereits zum dritten Mal in fünf Jahren (2018, 2020, 2023) finden die NÖTV Jugendlandesmeisterschaften auf den Sandplätzen des UTC statt. In den Altersgruppen Unter-12, U14, U16 und U18 werden dabei die jeweils Landesbesten im Einzel und Doppel ermittelt. Die Spiele des Hauptfeldes begannen am Dienstag, gespielt wird täglich ab 9 Uhr bis ca. 18 Uhr. Die Finalspiele Einzel finden übrigens am Samstag um 10 Uhr statt.

Der UTC Mistelbach wird mit einer Anzahl chancenreicher Spieler:innen bei den NÖTV Jugendlandesmeisterschaften vertreten sein. Das sei ein Verdienst der professionellen Jugendarbeit von Jugendcoach Alex Fischer und der engen Kooperation mit dem NÖTV-Leistungszentrum Weinviertel unter der Leitung von ATP & WTA Coach Bernd Wetter, so der Verein. „Dass der UTC Mistelbach das Weinviertel in der österreichischen Tennis-Bundesliga vertritt, hat natürlich auch enorme Vorbildfunktion für die Jugend“, betont UTC Mistelbach Obmann Klaus Dundalek.

Ein Tennisfest für alle

Die NÖTV-Jugendmeisterschaften Outdoor 2023 sollen ein Tennisfest für alle werden, die auf die Anlage des UTC Mistelbach kommen, wünscht sich der Turnierleiter Roman Fröhlich. „Dass wir die Landesmeisterschaften nach 2018 und 2020 auch 2023 wieder nach Mistelbach holen konnten, ist eine große Anerkennung des Verbands (NÖTV) an die tolle Organisation, die lockere und entspannte familienfreundliche Atmosphäre und die vielen begeisterten Zuseher bei den Turnieren 2018 und 2020. Trotz harter sportlicher Wettkämpfe kam bei Spieler:innen, Eltern und Gästen auch der Spaß niemals zu kurz.“, betont der Turnierleiter Roman Fröhlich.

Aktuelle Infos zum Turnier sind vorab und während des Turniers auch auf den Social-Media-Kanälen des UTC Mistelbach zu finden:

???? Facebook;: b.me/utcmistelbach)

???? Instagram: instagram.com/utcmistelbach