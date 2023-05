Die Tennissaison steht vor der Tür - auch in Mistelbach

Sieben Herrenteams, vier bei den Damen und sogar neun im Nachwuchs – der UTC Mistelbach startet auch im Jahr 2023 mit einer großen Abordnung in die neue Tennissaison.

Los geht es schon am kommenden Wochenende, auch mit zahlreichen Heimspielen. Am Samstag (6. Mai) dürfen die Landesliga-Damen, die „Herren 45“ und die U13-Burschen zu Hause ran, am Sonntag die U9, U10 und U11.

Vor einem erfolgreichen Saisonstart musste allerdings erst einmal die große Tennisanlage in Schuss gebracht werden. Obmann Klaus Dundalek durfte Anfang April zahlreiche freiwillige Helfer begrüßen und dankte ihnen: „Freiwilligenarbeit und ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Teil unserer sportlichen Gemeinschaft, ohne die ein Verein, im Speziellen auch der UTC Mistelbach, nicht so erfolgreich sein kann.“ Die Vorfreude auf die neue Saison hört man jedenfalls schon heraus: „Wir wünschen allen Mannschaften angefangen von den Kindern und Jugendlichen, den Damen wie auch den Herren eine tolle und erfolgreiche Saison. Die Spieler des UTC Mistelbach hoffen auch wieder auf zahlreiche Fans, die sie unterstützen.“

„Flaggschiff“ des Vereins ist freilich die Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga, die neben altbewährten Kräften auf zwei Neuzugänge setzt: Zum einen Emil Pristauz und zum anderen Jan Sastral, der früher einmal die Nummer 136 der Welt war, aber nur als Ersatzspieler eingeplant ist, wenn ein Leistungsträger einmal fehlen sollte.

Zudem gibt es einen neuen Modus, zehn Mannschaften sind in zwei Gruppen aufgeteilt, nach dem Grunddurchgang gibt es ein oberes- und unteres Play-off. Das Ziel der Mistelbach ist laut Dundalek klar: „Der Klassenerhalt.“ Los geht‘s am 18. Mai beim 1. Salzburger TC, weitere Gegner sind Amstetten, ASKÖ TC Burgenland und TC Hochwolkersdorf.