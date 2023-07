Gaweinstal: Tolles Turnier an drei Orten

120 Teilnehmer aus ganz Niederösterreich kamen, um von Donnerstag bis Sonntag in der Marktgemeinde Gaweinstal der gelben Filzkugel nachzujagen. Den Gewinnern durfte UTC Schrick-Obmann Josef Dienbauer am Sonntag in seiner Heimat gratulieren. Gratulation gab's auch von Hannes Berthold, Vizebürgermeister von Gaweinstal, der die Siegerehrung vornahm: „Drei Orte, drei Vereine, ein Turnier. Gratulation an das Organisationsteam zu dieser Veranstaltung, die bereits zur Marke geworden ist.“

Ergebnisse

Bewerb Damen ITN 6: Im Finalspiel setzte sich Bettina Bugl aus Prottes gegen Nicole Loibl vom TC Altlichtenwarth 7/6 und 7/5 durch.

Bewerb Herren ITN 7,5: Norbert Hubl gewann vor Lukas Max (beide UTC Schrick) mit 6/4 und 7/6.

Bewerb Herren ITN 5,5: Im Finale siegte der erst 14-jährige Thomas Fröch vom TC Bruck/Leitha gegen David Sagl vom UTC Gaweinstal mit 6/2 und 6/4.

Bewerb Herren ITN 3,5: Im Finale dieser Kategorie gewann Christopher Kruder aus Orth an der Donau gegen Matthias Hason vom UTC Rot-Weiß Bisamberg 3/6, 6/4 10/6.