Kein Happy-End für Mistelbacher Tennisherren

Die Zweitrundenbegegnung der 2. Herrenbundesliga zwischen dem UTC Mistelbach und dem UTC Amstetten war am Sonntag nichts für schwache Nerven. Nach den drei Doppelspielen stand es 0:3 aus Sicht der Heimmannschaft. So deutlich das Ergebnis erscheint, so knapp waren die Spiele. Zwei der drei Doppel wurden erst im alles entscheidenden Champions-Tiebreak verloren, eines davon sogar mit 16:18 nachdem die Mistelbacher Spieler Jakub Filipsky und Stefan Petrovic schon einige Matchbälle der Gegner abgewehrt, aber auch einige eigene Matchbälle nicht nutzen konnten.

Trotzdem ließen die Mistelbacher Herren die Köpfe nicht hängen, sondern zeigten Kampfgeist. Nachdem Michael Glöckler, Jakub Filipsky und Stefan Petrovic ihre Einzelspiele vor ca. 150 Fans auf der Heimanlage gewonnen hatten und die Gäste bis dahin lediglich ein Einzel gewinnen konnten, stand es nur mehr 3:4 aus Sicht der Heimmannschaft. Patrick Nowohradsky lieferte sich mit Dominik Winninger einen harten Kampf und konnte mit 10:7 im Champions-Tiebreak auf 4:4 stellen. Das alles entscheidende Spiel war somit jenes von Neuzugang Emil Pristauz, der einen beherzten Fight ablieferte, sich aber schlussendlich mit 6:3, 5:7 und im Champions-Tiebreak 10:12 geschlagen geben musste.

In die Herzen der Mistelbacher Fans hatte er sich bei seinem Heimdebüt aber trotzdem gespielt. Eine unglaubliche Aufholjagd der Mistelbacher Herrenmannschaft wurde schlussendlich dann doch nicht belohnt und man musste sich somit mit einem 4:5 den Gästen geschlagen geben. Das nächste Heimspiel der 2. Bundesliga findet am 29. Mai gegen TC Hochwolkersdorf statt.

Keine Chance gegen einen Titelfavoriten

Bereits am Donnerstag fand das erste Spiel in Salzburg gegen den 1. Salzburger TC statt, ein Favorit auf den Aufstieg. Daher war das Ergebnis von 2:7 nicht sonderlich überraschend. Trotz der klaren Niederlage für die Mannschaft waren die Einzelspiele von Glöckler gegen Benedikt Emesz mit 3:6 6:0 und 10:3 sowie Filipsky gegen Patrick Nystroem mit 6:1 und 7:6 hervorragende Einzelleistungen.