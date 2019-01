Ein starkes Teilnehmerfeld und starke Bezirksvertreter gab es beim dritten Turnier der Babolat Weinviertel Open in Wolkersdorf. Beim dritten Event dieser ITN-Tennisturnierserie konnten Veranstalter UTC Wolkersdorf und die Organisatoren Tom & Tom sowie Sports und Wellness von Martin Angerer im Union- Sportzentrum Wolkersdorf mit über 50 Spielern wieder ein quantitativ starkes Teilnehmerfeld begrüßen.

Von den Bezirksvertretern konnten zwei Jugendliche des Laaer Tennisclubs aufzeigen und eine Talentprobe abgeben: So erreichte Mark Kröll im Bewerb ITN-Punkte 4,0 – 10,0 sensationell das Finale, wo er dem Oberösterreicher Philip Badinger dann aber glatt in zwei Sätzen unterlag. Auch sein Klubkollege Florian Lahner stand im Bewerb ITN 6,0 – 10,0 im Finale, in dem er ebenfalls an einem Oberösterreich scheiterte. Weiters belegte der Mistel bacher Marcus Ochsner Rang drei.

Den Bewerb ITN 8,0 – 10,0 gewann der erst zwölfjährige (!) Wiener Egzon Brestovci gegen den Loidesthaler Mario Stadler .