Pünktlich zum Ferienstart hörten am vergangenen Wochen ende auch die Meisterschaften in den Landes- und Kreisligen auf – Meisterschaften, die einerseits natürlich auch von Corona gekennzeichnet waren, andererseits einen Hauch von Normalität auf den Tennisplätzen vermittelten. Für die Bezirksvereine gab es natürlich wieder Grund zum Jubeln. Wir haben die wichtigsten Erfolge zusammengefasst:

Sensation in der Landesliga

Auch wenn es am Ende nicht ganz reichte, weil der UTC Gedersdorf am Samstag beim UTC Stockerau gewann und somit Meister wurde: Platz zwei für den UTC Mistelbach mit nur einer Niederlage, und das als Aufsteiger, war zweifelsohne die Sensation in Niederösterreichs oberster Spielklasse.

Die Gründe sind schnell erklärt: die perfekte Mischung aus Alt und Jung, tolle Neuzugänge und eine unglaublich starke Nummer eins in Michael Glöckler. Für Obmann Klaus Dundalek war es „ein Märchen“.

Mistelbacher Überflieger

Aber nicht nur die „Einser“ sorgten für ein Ausrufezeichen, gleich drei (!) andere Mannschaften des UTC Mistelbach holten sich den Meistertitel. „Das ist fast schon kitschig“, schmunzelte Dundalek.

Angetrieben von Mannschaftsführerin Monika Pilwarsch holten sich die UTC-Damen – unter anderem mit Top-Talent Amila Crnovrsanin – Platz eins in der Kreisliga A und spielen jetzt im Herbst Aufstiegsspiele in die Landesliga, wo man laut Dundalek „unbedingt hinwill“.

Die „Zweier“ der Mistelbacher Herren um Bernhard Angermann gewannen indes die Kreisliga B, Klasse BA. Und schließlich standen auch die „Dreier“ rund um Gerald Schiffinger dem Rest um nichts nach – Titel in der Kreisliga D, Klasse DA. Und da wäre noch der Nachwuchs, welcher am vergangenen Freitag aufzeigte: Die Unter-16-Burschen Felix Fischer, Elias Trausmuth, Florian Fröhlich und Paul Kaweczka siegten gegen TV Hochwolkersdorf und wurden dadurch NÖ Landesmeister.

Souveräner Klassenerhalt

Der UTC Wolkersdorf ist in der Landesliga C die zweitbeste Bezirksmannschaft und schaffte dort souverän den Ligaverbleib, unter anderem durch die Leistungen von Karl-Heinz Wetter, dem ehemaligen Coach von Österreichs Tennis-Ass Jürgen Melzer.

Die Meister aus dem Bezirk

Über Platz eins durften – neben den Mistelbacher Erfolgen – gleich vier Ver eine jubeln: die Herren des UTC Schrick (Kreisliga E Klasse B) und des UTC Gaweinstal (KL ED) und die Damen vom TC Seyring (KL CA) sowie vom UTC Gaweinstal (KL CD).