Großes Kino in der kleinen Ortschaft Gedersdorf – das gab es am Samstagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen beim „Finale“ um den Meistertitel zwischen dem UTC Mistelbach und den Gastgebern zu sehen. Dabei verloren die Weinviertler in einem wahren „Krimi“ knapp mit 4:5 gegen den ersten (und einzigen) Verfolger und müssen jetzt auf die Schützenhilfe des UTC Stockerau hoffen, denn nur wenn die Gedersdorfer dort verlieren, ist Platz eins noch möglich für die Mannen um Nummer-eins-Spieler Michael Glöckler.

Das Duell der Titelaspiranten entwickelte sich von der ersten Partie an zu einer hoch spannenden Auseinandersetzung. Das Match stand nach den Einzeln und dem ersten Doppel mit einer 4:3-Führung auf des Messers Schneide.

Vater-Sohn-Duo ließ die Gedersdorfer jubeln

Den vorentscheidenden Punkt holte schließlich Gedersdorfs Harald Fellner mit Sohnemann David Wallechner. Christoph Henneis, Teamkoordinator der Hausherren, meinte dazu mit verschmitztem Lächeln: „Routine und jugendlicher Leichtsinn bildeten ein kongeniales Duo.“ Er war nach dem Sieg seiner Mannen euphorisiert: „Es war ein tolles Tennisfest mit prächtiger Stimmung.“

Auf der anderen Seite war die Enttäuschung bei den Mistelbachern sichtbar, dennoch meinte UTC-Obmann Klaus Dundalek: „Eine Wahnsinnssaison der Burschen, eigentlich war unser Ziel der Klassenerhalt, das sollte nie vergessen werden.“

Ein positives Highlight der Bezirkshauptstadt war der Einsatz des jungen Florian Fröhlich, der zum ersten Mal ein Landesliga-Einzel bestritt und danach auch im Doppel spielte – und gemeinsam mit Jakub Filipsky sogar noch einen Zähler holte. „Das entspricht genau unserer Philosophie, eigene junge Spieler zu entwickeln, die dann reif genug sind für Einsätze bei den Herren“, strahlte Dundalek.