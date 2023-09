Mistelbach war eine Woche lang Nabel der NÖ-Nachwuchs-Tenniswelt

Mistelbach ist mittlerweile ein beliebter Fixpunkt der jungen Tennis-Elite Niederösterreichs. Bereits zum dritten Mal in fünf Jahren (Anm.: 2018, 2020, 2023) fanden die NÖTV Jugend-Landesmeisterschaften auf den Sandplätzen des UTC Mistelbach statt. Innerhalb von einer Wochen trafen in der Weinviertler Bezirkshauptstadt die besten jungen Tennisspielerinnen und Tennisspieler des Landes aufeinander. In den Altersgruppen Unter-12, U14, U16 und U18 wurden dabei die jeweils Landesbesten im Einzel und Doppel ermittelt.

Im Einzel nahmen 101 und im Doppel 28 Spieler daran teil, auch organisatorisch ein riesiger Aufwand. „Die trotz intensiver Wettkämpfe ausgesprochen familiäre Stimmung unter allen Teilnehmenden, ihren Familien und Freunden ist mittlerweile ein Markenzeichen von Mistelbach als Austragungsort“, freute sich UTC Mistelbach Obmann Klaus Dundalek. „Ohne die Turniersponsoren Raiffeisenbank im Weinviertel und Pro-Ject Audio Systems und unsere vielen unbezahlten freiwilligen Helfer inklusive dem hochprofessionellen Turnierleiter Roman Fröhlich wäre das alles nicht in dieser Qualität möglich.“

Auch die Lokalmatadoren räumten ab

Besonders erfreulich war für den Veranstalter UTC Mistelbach, dass vier Spieler aus dem Weinviertel bis ins Finale kamen bzw. sich den Landesmeistertitel sicherten.

Nico Selinger aus Marchegg in der Altersklasse U12, Maximilian Laurenz Wieser aus Groß-Enzersdorf in der U14 und Johannes Lahner aus Laa an der Thaya in der U16 mussten sich erst im Finale geschlagen geben und holten sich den Vizelandesmeistertitel. Selinger gewann dafür das Doppel in seiner Altersklasse. Bastian Berenz aus Deutsch-Wagram hingegen konnte nach seinem Tennis-Europe-Turniersieg in Bulgarien nun auch in Mistelbach - bei deutlich kühleren Temperaturen - seinen Erfolgslauf fortsetzen. Er gewann in der U18 souverän und ist neuer Landesmeister - im Einzel und Doppel!

Alle Ergebnisse der NÖTV Jugendlandesmeisterschaften 2023: https://www.noetv.at/turniere/205266.