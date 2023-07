Mistelbacher Tennis-Bundesligaherren mussten diesmal nicht zittern

Am Ende war es ganz souverän: der UTC Mistelbach schaffte erneut den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, musste diesmal aber nicht, so wie im Vorjahr, zittern. Auch wenn es theoretisch noch möglich gewesen wäre abzusteigen vor der letzten Runde, sorgte ein klarer 7:2-Heimsieg über Telfs, dass alle Restzweifel beseitigt wurden.

Einmal mehr am Stärksten präsentierte sich Michael Glöckler, der Großengersdorfer bilanzierte mit einer 11:3-Bilanz, sprich 6:1-Einzel- und 5:2-Doppelsiege. Auch Legionär Jakub Filipsky und Stefan Petrovic hatten eine positive Bilanz aufzuweisen. Und Jan Satral, ein Tscheche, der es einst sogar schon unter die Top-150 der ATP-Weltrangliste schaffte und als „eiserne Reserve“ von den Mistelbachern geholt wurde, tat sein Übriges. Viermal zog er das UTC-Dress an, viermal ging er im Einzel und Doppel als Sieger vom Feld.

„Wir haben alle unsere Ziele erreicht und sind froh, auch in der kommenden Saison das Weinviertel in Österreichs zweithöchster Spielklasse vertreten zu dürfen“, strahlte Obmann Klaus Dundalek, der sich schon mitten in den Kadergesprächen für 2024 befindet. Grundsätzlich soll der Kader gehalten werden, einzig Patrick Nowohradsky wird aufhören, da ihm de r zeitliche Aufwand in Sachen Bundesliga zu groß geworden ist. Ersatz soll ein hochtalentierter Youngster aus dem Bezirk sein.

Neben der Bundesliga war eine Mannschaft aus Mistelbach in der Landesliga im Einsatz, nämlich die Damen in der LL B. Dort belegten Mannschaftsführerin Monika Pilwarsch, Kristina Glöckler, Amila Crnovrsanin und Co. Rang drei, schlugen unter anderem den Tabellenzweiten Bad Erlach mit 6:2. „Für unsere Mädels eine tolle Leistung, sie haben gezeigt, dass sie zu den Top-Teams der Liga zählen“, so Dundalek.

Auf demselben Rang landeten übrigens die Herren des UTC Wolkersdorf I in der LL C. Dabei wäre für Mannschaftsführer Dominik Huber und Co. durchaus mehr möglich gewesen, wenn man einen Blick auf die Einzelergebnisse wirft. Wieso? Weil man Meister Schwechat die einzige Saisonniederlage zufügte, beim 5:4 zudem noch auswärts gewann. Dennoch: Die Wolkersdorfer zeigten damit, dass mit ihnen in Zukunft absolut zu rechnen ist.