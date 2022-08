Nächster „Rohdiamant“ beim UTC Mistelbach

Werbung

Die Nachwuchsarbeit des UTC Mistelbach trägt weiter Früchte. Mit Caspar Schmid zeigte der nächste Juniorenspieler auf. Der Elfjährige kämpfte sich im August beim nationalen Kategorie-II-Turnier in Pöttsching Burgenland durch die Hitze an die Spitze. Und das kam so:

Bei Temperaturen von bis zu 37 Grad trat Schmid sowohl im Einzel-, als auch im Doppel-Bewerb des Turniers an. Dabei zeigte er Nervenstärke und Ausdauer bei Matches mit teils über drei Stunden Länge.

Nach sieben gewonnenen Spielen konnte sich der Weinviertler gleich über mehrere Pokale und Medaille freuen. Er gewann das Turnier sowohl im Einzel als auch im Doppel gemeinsam mit Partner Theodor Kojnek. Nicht nur deshalb gilt Schmid als einer der absolut vielversprechendsten Nachwuchstalente des UTC Mistelbach.