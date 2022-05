Premiere macht UTC Mistelbach Lust auf mehr

Werbung

Herrliches Sommerwetter und viele Fans auf der Mistelbacher Tennisanlage – die Vorzeichen für die Bundesliga-Premiere des UTC Mistelbach am vergangenen Sonntag hätten nicht besser sein können. Und auch die Leistung des Debütanten gegen den TC Telfs aus Tirol war gut, allerdings hatten die Gäste aus dem Westen das nötige Quäntchen Glück und traten mit einem 5:4-Auswärtssieg die Heimreise an. Die ersten Erkenntnisse:

Pech im Tie-Break

Zweimal mussten die Neulinge aus Mistelbach in den Einzelbewerben ins sogenannte Champions-Tie-Break, und zweimal zogen sie den Kürzeren. Zum einen unterlag Michael Glöckler, die Nummer eins des UTC, in einem hochklassigen Duell dem Deutschen Lukas Ollert mit 6:3, 2:6 und 7:10. Zweiter Pechvogel war Stefan Petrovic, der mit 6:1, 4:6 und 7:10 ebenfalls als Verlierer vom Platz musste, wenngleich UTC-Obmann Klaus Dundalek meinte: „Dieses Duell hätte er gewinnen können.“

Stärke im Doppel

So stand es vor den Doppeln 2:4 aus Sicht der Weinviertler, und beinahe hätte man in der Paradedisziplin, in welcher die Landesliga im Vorjahr dominiert wurde, doch noch die Sensation geschafft. Denn vor dem dritten und letzten Doppel stand es 4:4, ehe Neuzugang Michael Grandinger jun. und Patrick Nowohradsky knapp mit 6:7 und 6:7 unter lagen.

Hoffnung für Zukunft

Trotz der bitteren Niederlage stellt Dundalek eines klar: „Wir sind absolut konkurrenzfähig.“ Auch weil die jungen Spieler wie Felix Fischer gut mithalten konnten. Jetzt wartet eine Doppelrunde: donnerstags der TC Seebenstein Schiltern und am Samstag Hartberg – jeweils zu Hause ab 11 Uhr.