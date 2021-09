„Spektakulär“ – so beschrieb UTC-Mistelbach-Obmann Klaus Dundalek das erste Spiel seiner Burschen im Aufstiegs-Play-off für die 2. Bundesliga auswärts gegen den CTP Pötzleinsdorf aus Wien. Mit dem unerwarteten 5:4-Erfolg können die Mistelbacher nun kommenden Sonntag (ab 11 Uhr) auf eigener Anlage gegen Top-Favorit ASKÖ TC Wels einen Riesenschritt in Richtung Österreichs zweithöchste Spielklasse machen, was laut Dundalek „einer absoluten Sensation gleichkommen würde“.

Schon der Auftritt gegen die Pötzleinsdorfer war sensationell. Dabei war der Auftakt eher suboptimal, weil erstens alles nach Papierform ablief und zweitens das Wetter einen Umzug in die Halle der Wiener nach Maria Lanzendorf nötig machte. Dort leitete ausgerechnet der Jüngste, Mistelbachs 15-jähriger Shooting-Star Felix Fischer, die Wende ein.

Im letzten Einzel verkürzte Fischer, ein paar Tage zuvor übrigens im Doppel mit Gustav Dressler NÖ-Landesmeister in der Altersklasse Unter-16 geworden, mit einem klaren Zwei-Satz-Sieg auf 2:4. Und in den Doppel-Partien waren die Bezirkshauptstädter nicht zu schlagen, wobei vor allem Fischer – gemeinsam mit Jakub Filipsky – für das Highlight des Tages sorgten.

Sie bezwangen das hochfavorisierte Doppel Neil Oberleitner und Tadeas Lansky in einem „Krimi“ mit 10:8 im dritten Satz. Um das auch richtig einzuordnen: Oberleitner ist unter den besten 400 (!) Doppelspielern der Welt und gewann erst letzte Woche an der Seite von Lukas Neumayer ein mit 15.000 Dollar dotiertes Event der ITF-Future-Tour in Bad Waltersdorf. „Dem ist am Ende das Gesicht eingeschlafen, so gegen uns zu verlieren“, war Dundalek stolz.