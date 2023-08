Tennis-Oldie Kastner mit nächstem Meistertitel

Er gehört noch lange nicht zum alten Eisen! Die Rede ist vom gebürtigen Laaer Franz Kastner, der seit Jahren im heimischen Seniorentennis von Erfolg zu Erfolg eilt. So wie zuletzt bei den Wiener Landesmeisterschaften der Senioren, wo die Altersklassen 35+ bis 80+ auf der Anlage des Alt Erlaaer TC ihre Titelträger ermittelten. Der 70-jährige Kastner ging dabei in der Klasse M70 an den Start, war als Nummer eins gesetzt und wurde seiner Favoritenrolle gerecht:

Der für den TC Parndorf startete Wahl-Burgenländer, da er in dieser Gemeinde jetzt wohnt, stürmte ohne Satzverlust ins Finale, wo er Wolfgang Pollany mit 6:3 und 6:0 schlug. Mittlerweile ist Kastner zehnmaliger Seniorenlandesmeister in allen möglichen Altersklassen von der 55+ bis eben 70. Zudem wurde er zweimal Mannschafts-Bundesligameister in der 55+. Aktuell greift der Laaer für das SK Handelsministerium in der Seniorenbundesliga 65 + zum Schläger und spielt Meisterschaft für den TC Parndorf.

Heuer jährt sich übrigens sein Debüt im Tennis, denn 1993 begann er zu spielen, nachdem Kastner seine Fußballkarriere beendete. Für die Zukunft hat der Pensionist zwei Ziele: „Gesund bleiben und noch lange meine geliebten Hobbies auszuüben.“