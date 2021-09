„Unser Märchen hat ein Happy-End“, strahlte UTC-Mistelbach-Obmann Klaus Dundalek. Denn seine Landesligaherren gewannen am Samstag das alles entscheidende Aufstiegsspiel der 2. Bundesliga in Linz gegen den TC Kolsass aus Tirol mit 5:4 und steigen damit in Österreichs zweithöchste Spielklasse auf – ein Erfolg, der vor Saisonbeginn, nicht in den kühnsten Träumen erwartet worden war.

Dabei dachten die Mistelbacher noch vor knapp zwei Wochen, dass ihre Saison vorbei wäre. Doch da sich eine weitere Mannschaft der 2. Bundesliga auflöste, wurde ein Platz frei und die Weinviertler bekamen das Verbandsangebot, als einer der besten Gruppenzweiten der Aufstiegs-Play-offs doch noch einmal um den Aufstieg mit zumischen.

Anfang der Vorwoche wurden dann die Termine fixiert, und ein wenig ersatzgeschwächt – Robert Meissl und Patrick Nowohradsky fehlten – ging es in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Diese war Austragungsort, weil ein neutraler Boden gesucht wurde und Linz ziemlich genau in der Mitte zwischen beiden Vereinen liegt.

„Unser Märchen hat ein Happy-End.“

UTC-Mistelbach-Obmann Klaus Dundalek

Das Match selbst wurde ein wahrer Krimi: Die ersten beiden Doppel verliefen beinahe nach Papierform, dann drehten vor allem die beiden UTC-Youngster auf: Sowohl Felix Fischer (15 Jahre alt) als auch Florian Fröhlich (15) gewannen ihre Partien im Chamipons-Tie-Break. Damit stand es nach den Einzeln 4:2 für Mistelbach und die 2. Bundesliga war in Griffweite.

Und gleich im ersten Doppel war es soweit: Michael Glöckler, Nummer eins der Weinviertler, spielte erstmals mit Jakub Filipsky, der Nummer zwei, zusammen und die beiden UTC-Asse setzten sich gegen das Tiroler Top-Duo im – natürlich – Champions-Tie-Break durch. Dann ging es gut gelaunt in Richtung Heimat, wo beim Heurigen noch bis spät am Abend gefeiert wurde.

Damit spielt man 2022 in der 2. Bundesliga, diese „Herkulesaufgabe“ wird mit derselben Mannschaft wie bisher in Angriff genommen. „Das haben wir auch intern besprochen, alle, die dazu beigetragen haben, sollen sich jetzt belohnen“, stellt Dundalek klar.