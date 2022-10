Klatsche am Samstag, Kantersieg am Sonntag

Werbung

2. Landesliga

Am Samstagnachmittag mussten sich die Mistelbacher auswärts Tulln II mit 1:6 geschlagen geben. Michael Riepl sorgte für den Ehrenpunkt, ansonsten war nicht viel zu holen. Sieht man von der knappen 2:3-Niederlage von Christian Strobl in der ersten Partie ab, waren selbst Satzgewinne für die Gäste eine ziemliche Seltenheit.

Wenige Stunden darauf war die TTSGW schon wieder im Einsatz, die Partie gegen Horn I ging als Matinee in Mistelbach über die Bühne. Als Riepl das Auftaktspiel gegen Florian Plessl mit 1:3 verlor, erhielten die Ambitionen der Gastgeber zwar gleich einen Dämpfer, doch im Anschluss fing man sich schnell und fuhr gar noch einen Kantersieg ein: Strobl glich mit einem 3:0 aus, Noah Kastner gab nur einen Satz ab und brachte die SGWV1 in Führung, die das Doppel Riepl/Kastner ausbaute. Da Strobl danach Plessl nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 bezwingen konnte, war die Partie im Prinzip gelaufen. Riepl und Kastner gewannen ihr jeweils zweites Einzel mit 3:0 und sicherten den Bezirkshauptstädtern in der dritten Runde den ersten Sieg, der mit 6:1 auch noch deutlich ausfiel.

Oberliga

Das Auswärtsspiel am Samstag gegen die SG Grenzland in Drösing bescherte der zweiten Mannschaft der TTSGW die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Die ersatzgeschwächten Gäste, bei denen Christoph Huber fehlte, verloren zu Beginn zwei Einzel mit 2:3, danach ging es auch aufgrund der zwei w.o.-Partien schnell. David Herzog konnte den Ehrenpunkt erkämpfen, ansonsten blieb ein ernüchterndes 1:6 als Resultat eines missglückten Nachmittags. „Wir sind noch auf der Suche nach der Form“, seufzte Pressereferent Reinhard Krames.