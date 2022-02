Neue Teilung: Dabei oder nicht dabei – das ist hier die Frage

Corona hat den Amateursport weiter fest im Griff. Durch die vielen Absagen wegen Covid-19 und Verschiebungen aufgrund des Lockdowns im November und Dezember staut es sich jetzt im neuen Jahr in allen Ligen.

Der Verband hatte deshalb eine Idee: Die noch offenen Partien der Hinrunde vom Herbst sollen bis 13. Februar fertig gespielt sein, damit zumindest eine Wertung der Herbstrunde erfolgen kann. Im Frühjahr soll es dann in der Landes- und Oberliga unter Umständen – und falls es Corona erlaubt – in einem Oberen und Unteren Play-Off weitergehen, wo der Meister und der Absteiger ermittelt werden.

In der Unterliga, der 1. und der 2. Klasse konnte die Hinrunde noch im Herbst weitgehend abgeschlossen werden, vereinzelte Nachtragstermine sollen ebenfalls bis 13. Februar stattfinden.

Für die Vereine aus dem Bezirk Mistelbach bedeutet das allerdings noch ein wenig Unklarheit für das Frühjahr. Wir haben den großen Überblick:

2. Landesliga

Die erste Mannschaft der TTSGW ist aktuell Vierter, kann jedoch noch von zwei Mannschaften überholt werden, was angesichts der Auslosung durchaus realistisch erscheint. Der Gang als Sechster in das Untere Play-off wäre dann zwar bitter, aber durchaus selbst verschuldet, betrachtet man nur die Niederlage in der Vorwoche gegen den Tabellenletzten.

Oberliga

Ähnlich ist die Lage bei den „Zweiern“ der TTSGW, auch hier ist ein Absturz von Platz vier auf sechs noch möglich, doch aufgrund der Auslosung in diesem Fall unrealistisch.

Der Tabellenzweite aus Wolkersdorf wiederum hat sein Ticktet für das OPO schon in der Tasche.

Unterligen

Die TTSG Weinviertel II I sicherte sich Platz eins in der Unterliga A und wird im Oberen Play-off um den Oberliga-Aufstieg mitspielen, während die vierte Mannschaft in der Unterliga B nach dem 0:7-Debakel in Matzen fix im Unteren ist. „Zweifellos unser schlechtestes Spiel der ganzen Hinrunde, einfach zum Vergessen“, befand Reinhard Krames nach der peinlichen Schlappe. Mit ihm kämpfen Reinhard Petuely und Markus Schreiber ab März um den Verbleib in der Unterliga.

Wolkersdorf „Zweier“ wiederum sind in der Unterliga B als Dritte ebenfalls oben dran.

1. Klassen/2. Klassen

In den 1. Klassen kämpft Wolkersdorf III noch um das OPO, während Mistelbach V im Frühjahr um den Klassenerhalt bangen muss.

In den 2. Klassen hat es die sechste Mannschaft der TTSGW ins Obere Play-off geschafft. Für die Wultendorfer und Rabensburger heißt es dagegen noch zittern.