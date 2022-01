Peinliche Pleite: Mistelbach muss zittern

Am Samstag kam die TTSG Weinviertel Mistelbach in der 2. Landesliga A in Hadersdorf zu einem 7:0-Erfolg. Christian Strobl, Mario Padera und Daniel Schödl setzten sich gegen den geschwächten Gastgeber, der nur zu zweit antreten konnte, glatt durch und mussten dabei insgesamt nur drei Sätze abgeben.

Am Sonntag trat man dann beim Tabellenletzten aus Hagenbrunn an. Drei Punkte und Platz drei waren eingeplant, doch es sollte anders kommen: Schödl, Strobl und Alexander Rossak vergaben am Ende einen 4:3-Vorsprung und verließen die Halle mit einer 4:6-Niederlage. Damit wird man wahrscheinlich den fünften Platz belegen und gerade noch so das Obere Play-off erreichen; im schlimmsten Fall muss man als Sechster allerdings im Unteren Play-off antreten. „Eine Niederlage der Kategorie ‚Entbehrlich‘, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen“, fand Präsident Eduard Herzog nach der Pleite deutliche Worte.

Schon deutlich entspannter kann die zweite Mannschaft der TTSGW dem weiteren Saisonverlauf entgegenblicken: Die „Zweier“ konnten am Freitag in Auersthal ohne Probleme mit 7:0 gewinnen. Noah Kastner, Michael Riepl und David Herzog zeigten sich mannschaftlich sehr stark, wobei ihnen der Umstand zugutekam, dass die Gastgeber nur zu zweit waren.

Am Samstag holten die drei in Mistelbach gegen die bis dato noch ohne Punkteverlust agierenden Wolkersdorfer ein hervorragendes 5:5-Unentschieden und zeigten dabei Nervenstärke: Nach einem 2:4- bzw. 3:5-Rückstand erreichten sie noch ein Remis. Damit wurde auch das Ticket für das Obere Play-off gelöst.