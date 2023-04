Tischtennis-Silber für Laaer Schüler

Werbung

Ein Happy-End gab es für das Team des BG/BRG Laa bei den Landesmeisterschaften (Anm.: Bewerb Unterstufe männlich Hobby) in Scheibbs, wo man den zweiten Platz erreichte. Nach drei vergeblichen Versuchen, eine Medaille zu holen, klappte es nun im vierten Anlauf.

Sina Mohammadjan (Klasse 4A), Jacob Zetik (4A), Kilian Kern (4B) und Philipp Hofmann (4B) bezwangen in der Gruppenphase zunächst die CMS Wieselburg mit 5:2, dann die MS Wiener Neustadt mit 6:0. Im Halbfinale folgte wiederum ein starker Auftritt gegen die SMS Waidhofen/Ybbs, und mit einem 6:0-Erfolg zog man ins Finale ein, wo man auf die SMS Scheibbs traf. Der Kampf um den Titel wurde nach einer raschen 4:1-Führung der Gastgeber noch einmal spannend, am Ende unterlag das BG/BRG Laa mit 2:5 und erreichte somit den zweiten Platz.

Die Reaktion des Betreuers Reinhard Krames fiel zwiespältig aus: „Zunächst einmal ein Kompliment an die Burschen, die wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Leider hat es am Ende nicht für den Titel gereicht, da waren viele enge Sätze dabei, von denen wir keinen einzigen gewonnen haben. Sicherlich war das auch eine Frage der Nerven. Aber ein Erfolg war es so oder so.“