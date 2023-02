Trotz Abfuhr ist der Abstieg kein Thema für Mistelbach

Werbung

2. Landesliga

Für die TTS Weinviertel aus Mistelbach I war Tulln II wie schon im Hinspiel eine Nummer zu groß, Noah Kastner, Martin Plott und Michael Riepl unterlagen am Samstagabend in Mistelbach mit 1:6. Der einzige Sieg gelang den Gastgebern im Doppel, in dem Riepl/Kastner mit 3:0 erfolgreich waren. Ansonsten gab es zwar einige äußerst spektakuläre Ballwechsel, aber keinen Einzelsieg mehr für die Heimmannschaft.

„Dass nicht viel zu holen sein wird, war leider zu erwarten. Doch dank der zwei Siege in den vergangenen Runden haben wir keine Abstiegssorgen mehr, das passt“, meinte Kastner nach dem Match.

Oberliga

Die zweite Mannschaft der Mistelbacher musste am Samstag daheim gegen die SG Grenzland I eine 2:6-Niederlage hinnehmen, der Tabellenführer der Oberliga A erwies sich als zu stark. Obwohl man schon 2:1 führte (Daniel Schödl gewann gegen Weiser, David Herzog gegen Georg Kern jun.) und im Doppel nur knapp unterlag, waren die Gäste schließlich nicht wirklich in Gefahr und gewannen fünf ihrer sechs Matches ohne Satzverlust.

Unterliga

Ebenfalls nichts zu holen gegen den Tabellenführer aus Hagenbrunn gab es für die „Vierer“ am Freitag in Mistelbach. Man konnte zwar ein paar Sätze gewinnen, am Ende stand mit einem 0:7 aber leider das befürchtete Resultat. Für die Mannen um Kapitän Reinhard Petuely wird die Luft zunehmend dünner, der Abstand auf den Vorletzten beträgt nur drei Punkte.

1. Klasse

Die fünfte Mannschaft konnte am Samstag daheim gegen Union Stockerau IV nach 3:5-Rückstand noch ein Unentschieden holen. Bei den Gästen war der Ex-Internationale Stanislaw Fraczyk natürlich wieder eine Klasse für sich, seine drei Einzel und das Doppel waren großteils Formsache. Da Liu Weirong im allerersten Spiel gegen Volek eine 9:6-Führung im Entscheidungssatz nicht zum Sieg nutzen konnte, war ein Unentschieden das Maximum. Herbert Stepan und Reinhard Krames bogen Volek jeweils in vier Sätzen und waren gegen Balogh mit 3:0 erfolgreich. In der letzten Partie konnte Weirong seinen Fluch – er hatte heuer immer das zehnte Spiel verloren – ablegen und der Heimmannschaft ein Remis sichern.

„Obwohl wir wissen, dass mehr möglich war, nehmen wir den Punkt gerne. Das war heute – vor allem von meiner Seite – mehr Krampf als Spiel, also sind wir nicht unzufrieden“, brachte Pressereferent Reinhard Krames das Resultat auf den Punkt.

2. Klasse/3. Klasse

Die „Sechser“ kamen in der 2. Kl. Ost A zu einem unerwarteten Punkteverlust gegen Strasshof III – 5:5. Hatte man das Auswärtsspiel im Herbst noch mit 7:0 gewonnen, blieb man diesmal einigermaßen glücklos. Franz Weichselbaum gewann alle drei Einzel, Eduard Herzog und Gerhard Krames steuerten je einen Sieg bei.

Mit einem 6:3-Heimerfolg konnte die siebente TTSG-Truppe den ersten Platz im Oberen Play-off der 3. Klasse behaupten. Im Spiel gegen Lassee VI glänzten einmal mehr die Nachwuchshoffnungen Elias Welzel und Hermes-Leander Zitzmann.