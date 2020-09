Endlich wieder an die Platte! Kommendes Wochenende geht die Tischtennis-Meisterschaft los. Der größte Verein des Bezirks, die TTSG Weinviertel aus Mistelbach, wird dabei mit sieben Herrenmannschaften starten, dazu noch einige Jugendteams stellen und auch bei den Senioren mitspielen.

Nach dem coronabedingten jähen Saisonende im vergangenen März nahmen die Mistel bacher im Juni wieder das Training auf und sind bereit für einen heißen Herbst.

Die erste Mannschaft geht in der 2. Landesliga auf Punktejagd. Mannschaftsführer ist mit Martin Steingassner ein Mistelbacher Eigengewächs, dazu kommen noch Daniel Schödl und fallweise Christian Strobl. Anstelle des abgewanderten Jakub Pavolka wurde Mario Pa dera verpflichtet, der aus Guntramsdorf ins Weinviertel wechselt.

„Mit seinen 1.959 Ranglistenpunkten ist er sicher eine Verstärkung für uns“, freut sich Präsident Eduard Herzog, der einen Platz unter den besten Drei für die TTSGW1 für machbar hält. „Es kommt eben darauf an, in welcher Besetzung die Burschen spielen können. Bei gutem Verlauf sollte doch einiges möglich sein“, so Herzog weiter.

In der Oberliga A werden gleich zwei Mannschaften der SG Weinviertel um Punkte kämpfen. Die TTSGW2 tritt mit David Herzog, Michael Riepl, Andreas Weißböck (Anm.: kann erst nach Jahreswechsel zum Einsatz kommen) und Nachwuchshoffnung Noah Kastner an, der sein Ziel folgendermaßen definiert: „Ich möchte auf alle Fälle eine positive Einzelbilanz erreichen. Das wird aber vermutlich nicht so einfach, weil die Oberliga heuer stärker ist.“ Die TTSGW3 wiederum spielt mit Thomas Mrazek, Ale xander Rossak, Martin Plott und Thomas Riepl.

In der Unter liga, der ersten, zweiten und dritten Klasse werden die übrigen Teams ihr Glück ver suchen. Herzog sieht die Möglichkeiten „seiner“ sieben Mannschaften in der kommenden Spielzeit realistisch: „Viele Meistertitel können wir wahrscheinlich nicht feiern, andererseits sind wir so aufgestellt, dass wir mit dem Abstieg eigentlich auch nichts zu tun haben sollten.“