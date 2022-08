Werbung

Maximi lian Czerny-Reindl und Katharina Hartl zeigten in der Klasse Schüler E und D Top-Leistungen und liegen aktuell auf Platz zwei in de Gesamtwertung. In der Klasse Schüler C liegt Isabella Hartl als Zweite der Gesamtwertung auf Podiumskurs.

Trainer Lukas Czerny holte, beflügelt von seinen Schützlingen, den neunten Gesamtrang und den dritten Platz in seiner Altersklasse im Hauptwettbewerb, einem Triathlon über die olympische Distanz.